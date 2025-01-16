Seray Sever TGRT Haber canlı yayınına bağlandı! Hırsızlıkla suçladığı çocuklarının bakıcısıyla yüzleşti

16 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 14:31

Seray Sever, geçtiğimiz hafta bakıcı mağduru olduğunu belirterek, “Çocuklara iyi davranmadı. Sabah evden bir şeyler alıp kaçmış." dedi. Hırsızlıkla suçlanan dadı TGRT Haber'e bağlanmasının ardından Seray Sever de hakkındaki iddialar hakkında konuştu. 5 bin dolar parasının çalındığını belirten Seray Sever, şubatta davalarının olduğunu belirtti.

Seray Sever​, ikiz bebekleri için tuttuğu bakıcısının evdeki değerli eşyalarını çalıp ortalıktan kaybolduğu öne sürmüştü. Filipinli bakıcının, çocuklarına kötü davrandığını da belirten Seray Sever, “Çocuklara iyi davranmadı. Sabah evden bir şeyler alıp kaçmış. Evde kamera var. 24 saat çocuklarımın başındayım. Bu ikinci vakamız. Önceki de 5 bin dolar çaldı. Polis tarafından 1 yıldır aranıyor.” demişti. Pınar Ergüner ile Haberin İçinden programına bağlanan Filipinli bakıcı, Seray Sever'in kendisine kötü davrandığını belirterek, hırsızlık yapmadığını belirtti.

"1,5 AY BANA MAAŞ VERMEDİ"

Seray Sever'in iddialarının ardından TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Filipinli dadı, "Zor şartlarda çalıştığını belirterek, izin günlerinde sıkıntılar yaşadığını belirtti. "2 dakikada bana yemek yediriyorlardı" diyen Filipinli bakıcı, "1,5 ay bana maaş vermedi" dedi.

Seray Sever ile bakıcının birlikte çalışmasını sağlayan firmanın danışanı Ezel, Seray Sever'in evinden kaçan dadı hakkında, "Evde 3 kişi çalışıyorlardı. Biri yemek yapıyor. Biri çocuklara bakıyordu. Seray Sever de ilgileniyordu. Normal yaş olarak biraz büyük. Enerjisi bu iş temposuna yetmedi. İzin kullanmak mesele oldu. Kendi odanda iznini kullanması yönünde problemler de çıktı. Ortak bir nokta alınamadı. Ondan sonra bakıcı kaçtı. Ama bu süre zarfında "Kimse bana yardım etmedi" diyemez" Biz her zaman telefonla konuştuk" dedi.

Hakkındaki iddialar sonrası TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Seray Sever, "Bodrum'a dönüş yolundayım şimdi. Bizim evden 5 bin dolar çalındı. Polis tespit ettirdik. Polis takibinde. Şubatta davamız var. Kameralar eşliğinde. Normalde o kadar para bırakılmaz ama ödemelerim vardı. Şuan kaçak polis arıyor kendisini. Kameralar görüntüsünü polise verdik" dedi. .

SERAY SEVER BAKICI ÜCRETLERİNE DE İSYAN ETMİŞTİ

2022 yılında ikiz kızları Alya ile Sofia'yı dünyaya getiren Seray Sever, bakıcı ücretlerine tepki göstermişti. "Bir de ikizleri düşünün! Yabancı dadılar 1500 dolardan kapı açıyor. Hemşireler ise 30 binden başlıyor. Her şey uçmuş gidiyor." dedi.