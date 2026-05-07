Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Sevdiğim Sensin, heyecan dolu bölümleriyle ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Erkan ve Dicle’nin değişen hayatlarını anlatan yapım, izleyicisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda ekran yolcuğuna başlayan yeni dizi sezon finali haberleriyle gündem oldu. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finali kesinleşti. Peki, Sevdiğim Sensin’in sezon finali ne zaman? sorusunu sizin için araştırdık.

HABERİN ÖZETİ Sevdiğim Sensin dizisinin sezon finali tarihi kesinleşti! Sevdiğim Sensin’in sezon finali ne zaman? Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Sevdiğim Sensin, heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ederken, sezon finali tarihini de belirledi. Sevdiğim Sensin dizisi 4 Haziran 2026 Perşembe günü sezon finali yapacak. Dizinin sezon finalinde oyuncu ayrılıkları yaşanacak ve Burçi karakteri diziden ayrılacak. Sevdiğim Sensin'in son bölümünde karanlık bir saldırı, Civan'ın yaşam mücadelesi, Nilüfer'in Civan'a karşı hislerini sorgulaması ve Erkan ile Dicle'nin kaderlerinin tekrar birbirine kilitlenmesi işlendi. İnci'nin Dicle'ye karşı yaptığı plan, Erkan ve Dicle'nin yakınlaşmasına neden olurken, Erkan'ın herkesin içinde büyük bir itirafta bulunması da dikkat çekti. Erkan, herkesin içinde Dicle'ye olan aşkını itiraf ederek Aldur ailesini şoka uğrattı.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİNİN SEZON FİNALİ TARİHİ KESİNLEŞTİ

Ekran macerasına geçtiğimiz aylarda başlayan Sevdiğim Sensin dizisi, heyecanlı sahneleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı oyuncular Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz’ın başrolünde oldukları Sevdiğim Sensin dizisi, Perşembe akşamlarına damga vuruyor. Özellikle de son bölümüyle izleyicinin dikkatini çeken Sevdiğim Sensin, sezon finali yapıyor.

Son bölümünde, karanlık saldırının ardından Civam’ın yaşam mücadelesi verirken diğerlerinin kurtulması ekranlara geldi. Meydana gelen olay da Nilüfer’in Civan’a karşı hislerini sorgulaması durumu oluştu. Ayrıca Nilüfer ve Cihan’ın arasında olan bu sorgulama oluşurken Erkan ve Dicle’nin kaderi de bir kez daha birbirine kilitlenir.

Öte yandan Aldur ailesi sadece başlarına gelen saldırı ile değil geçmişin gölgesiyle de sarsılmaya başlar. Diğer bir yandan İnci’nin Dicle’ye karşı yaptığı plan, Erkan ve Dicle’nin yakınlaşmasına neden olur.

Erkan herkesin içerisinde büyük bir itirafı söyleyerek yemek masasına bomba gibi düşer. Son bölümünde bunlar meydana gelirken Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Perşembe akşamlarına damga vuran Sevdiğim Sensin, Haziran ayında ekranlara ara verecek.

SEVDİĞİM SENSİN’İN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Star TV’nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin, yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, Birsen Altuntaş’ın haberine göre 4 Haziran 2026 Perşembe günü sezon finali veriyor. Sezon finalinin gerçekleşeceği Sevdiğim Sensin dizisinde oyuncu ayrılıklarının da meydana geleceğini ifade eden Altuntaş, Burçi karakterinin ayrılacağını söyledi.

Bu akşam 12. Bölümüyle ekranlara gelecek olan Sevdiğim Sensin dizisi, Dicle hayatında yeni bir sayfa açmak için harekete geçecek. Erkan’ın herkesin içinde Dicle’ye olan aşkını itiraf etmesiyle Aldur ailesi şoka girer. Ayrıca Erkan evliliği vicdan yükü olarak değil bilerek sürdürdüğünü söylemesiyle dikkatleri üzerine çekecek.

Burçin’in ‘Aşık mısın ona?’ sorusunu sormasıyla kimsenin duymak istemeyeceği sözler ortaya çıkacak. Nilüfer ise Civan’ın Dicle’n,n abisi olduğunu öğrenmesiyle büyük bir şok yaşar. Ayrıca Dicle’nin kuzusunun kesildiğini öğrenmesiyle geçirdiği sinir krizi hayatına yeni bir sayfa açması için yardımcı olacak.