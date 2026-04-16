Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması izleyicilerde merak uyandırdı. Her hafta düzenli olarak ekranlara gelen dizinin bu hafta yayın akışında yer almaması, “Sevdiğim Sensin neden yok?” sorusunu gündeme taşıdı. Sosyal medyada da dizinin akıbetine dair çok sayıda yorum yapılırken, Sevdiğim Sensin 10. bölümün ne zaman yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Yayın gününde yaşanan değişikliklerin nedeni ve dizinin yeni bölüm tarihi izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?
Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümünün yayınlanmaması, dizinin takipçileri arasında soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışında yer almayan yeni bölümün ertelenip ertelenmediği merak edilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Televizyon kanallarında zaman zaman yaşanan yayın değişiklikleri, özel günler, gündemdeki gelişmeler ya da program akışındaki düzenlemeler nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ileri bir tarihe alınabiliyor. Peki, Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?

HABERİN ÖZETİ

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümü, Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü olay nedeniyle ertelenmiş olup, yeni bölümün yayın tarihi ve içeriği hakkında bilgi verilmiştir.
Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümü yayın akışında yer almamış ve bu durum izleyicilerde soru işaretlerine neden olmuştur.
Yayınlanmama nedeni olarak, Kahramanmaraş'ta yaşanan üzücü ve sarsıcı saldırı sonrası televizyon kanallarının yayın akışlarında yaptığı değişiklikler gösterilmiştir.
Sevdiğim Sensin dizisinin 10. bölümü 23 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20:00'de Star TV'de yayınlanacaktır.
Dizinin 10. bölümünde, geçmişin sırlarının ortaya çıkmasıyla Aldur Köşkü'nde dengelerin altüst olacağı, Ferman'ın öfkesini Dicle ve Feride'ye yönelteceği belirtilmiştir.
Erkan'ın yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılacağı ve Dicle'nin iyiliği için zor bir ikileme düşeceği, Dicle'nin ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine geleceği ifade edilmiştir.
Civan'ın geçmişin yükünden kurtulmuşken yeni bir sorunla karşı karşıya kalacağı ve Tahir'in Civan'ın peşine düşeceği aktarılmıştır.
Fikret'in özgürlüğüne kavuşmasıyla Aldur ailesinde tedirginliğin artacağı, Fikret'in yeni hedefinin Erkan olacağı ve planının Erkan'ı değil, çevresindeki herkesi etkileyeceği belirtilmiştir.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.

SEVDİĞİM SENSİN NEDEN YOK?

Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümünün ekranlara gelmemesi izleyiciler arasında merak konusu olurken, yayınlanmama nedenine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta yaşanan üzücü ve sarsıcı saldırı sonrası televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Yaşanan olayın ardından birçok yapımın yeni bölümü ekranlara taşınmazken, Sevdiğim Sensin dizisi de bu karardan etkilendi. Sevdiğim Sensin’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merakla bekliyor.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

dizisinin 10. bölümünün yayın tarihi netleşti. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm, 23 Nisan 2026 Perşembe akşamı saat 20:00’de ekranlarında yayınlanacak. Son haftalarda yayın akışında yer almaması nedeniyle “Sevdiğim Sensin neden yok?” soruları gündeme gelirken, dizinin yeni bölüm tarihiyle birlikte bekleyiş sona erdi.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?

Başrollerini sevilen oyuncuların paylaştığı yapım, duygusal hikâyesi ve güçlü senaryosuyla yayınlandığı günden bu yana dikkat çekmeye devam ediyor. Sevdiğim Sensin 10. bölümde yaşanacak gelişmelerin, karakterler arasındaki dengeleri önemli ölçüde değiştirmesi bekleniyor.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?

Özellikle önceki bölümde yaşanan olayların ardından yeni bölümde tansiyonun daha da yükseleceği konuşuluyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan yeni bölüm, dizinin takipçileri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

SEVDİĞİM SENSİN 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçmişin gömülü sırları birer birer ortaya çıkarken, Aldur Köşkü’nde dengeler altüst olur. Ferman, öfkesini yalnızca Dicle’ye değil, ona destek olan Feride’ye de yöneltir ve köşkte büyük bir kaos yaratır. Kontrolünü giderek kaybeden Ferman, karşısında beklemediği bir güç bulunca kendini ve hâkimiyetini korumak için yeni hamleler planlar.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?



Yıllar sonra öğrendikleriyle sarsılan Erkan, Dicle’nin iyiliği için zor bir ikilemin içine düşer. Geçmişteki hatasının yükünü taşıyan Dicle ise kimseye açıklayamadığı bir kararın eşiğine gelir ve tek başına çıktığı yolculukta büyük tehlikelerle yüzleşir. Erkan, Dicle’yi kurtarmak ve onu eski hâline döndürebilmek için asla başvurmak istemediği bir yola sürüklenir.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?



Civan ise geçmişin yükünü yıllar sonra omuzlarından atmışken bu kez başka bir sorunla karşı karşıyadır. Tahir de kendine yeni bir amaç bulmuştur ve onun peşine düşer.

Sevdiğim Sensin neden yok? Sevdiğim Sensin 10. bölüm ne zaman?



Fikret’in yeniden özgürlüğüne kavuşması, Aldur ailesinde tedirginliği artırır. Boş durmayan Fikret’in yeni hedefi Erkan’dır. Erkan’ın ona karşı yaptığı bir hamle ise Fikret’i daha da öfkelendirir. Onu yok etmeye yönelik planı yalnızca Erkan’ı değil, çevresindeki herkesi etkileyecek ve Fikret’i de kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda bırakacaktır.

