Şeyma Subaşı oyuncu oluyor: Sinema filmi geliyor

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, yeni mesleğiyle herkesi şaşırtacak. Bir röportajında kozmetik markası çıkarmak istediğini belirten Şeyma Subaşı şimdi ise oyuncu oluyor. İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayacak Şeyma Subaşı, "Bir sinema filmi geliyor" dedi.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan snra paylaşımlarıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı, sosyal medyada 2,7 milyon takipçiye sahip. Her paylaşımı olay olan Şeyma Subaşı, son katıldığı programda yeni nesil ile kendisini karılaştırınca tepkilerin hedef oldu. Muhabirlerin sorularını da cevaplayan Şeyma Subaşı, sinema filminde rol alacağını da açıkladı.

ŞEYMA SUBAŞI ŞİMDİ DE OYUNCU OLUYOR

Sinema projesi olacağını belirten Subaşı, “Bir sinema filmi geliyor. Öyle bir disiplinim var mı bilmiyorum. Bence yapacağım” dedi. Sosyal medya fenomeni, “Devamı gelir mi?” sorusuna, “Benden dizi oyuncusu olmaz. Öyle bir tutkum yok. Birazcık daha fazla huzur ve sakinlik istiyorum” cevabını verdi.

ŞEYMA SUBAŞI'NA ELEŞTİRİ YAĞDI

Katıldığı programda yeni nesil hakkında konuşan Şeyma Subaşı, “Ben onlar gibi fotoğraflar paylaşmıyordum” diyerek tepki topladı. hedefi haline gelen Şeyma Subaşı, "Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi. Allah bize sevdiğini zanneden ama kendini sevmeyen kötü niyetli insanlardan korusun. Çünkü niyetinin ne olduğunu bilmiyorsun. 'Canım' diyorlar ama aslında altında büyük bir sinsilik yatıyor. Seni bir yere sokuyor, yola sokuyor, aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama bir şekilde o etkenlerden sen de bu yola gidiyorsun. Bu yolda anlar oluyor enerjin düşüyor, kendi iç sesini dinleyemediğin anlar oluyor o yolu seçiyorsun. O yüzden ben hırslı veya hata yapmadım, ben hata yaptıysam yaptırıldım! Hata her insan yapar. Öğreniyorum" dedi.