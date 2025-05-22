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 | Dilek Ulusan

Sihirli Annem filminde kriz çıktı! Süeda Çil tepki gösterdi

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem yıllar sonra sinema filmiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. 30 Mayıs'ta vizyona girecek film öncesi kriz çıktı.

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Sihirli Annem filminde kriz çıktı! Süeda Çil tepki gösterdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 16:11

İlk bölüm 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisi, 22 yıl sonra sinema filmi olarak 30 Mayıs'ta vizyona girecek. Dizide Firuze karakteriyle yer alan Süeda Çil, filmin afişini görür görmez tepki gösterdi.

SÜEDA ÇİL'DEN SİHİRLİ ANNEM TEPKİSİ

Süeda Çil paylaşımına, "Boşuna bakmayın Firuze yok afişte" yazdı. "Kırgınım" notunu da düşerek film hesabını etiketledi. İlk paylaşımından sonra başka bir afişte kendisinin de olduğunu gören Çil, “Pardon, burada varmışım.” diyerek yeni bir paylaşım yaptı.

Sihirli Annem filminde kriz çıktı! Süeda Çil tepki gösterdi

Film vizyona girmeden Süeda Çil'in yaptığı paylaşım oyuncular arasında problem olduğu iddialarını ortaya attı. Konuyla ilgili yapım ekibinden herhangi bir paylaşım gelmedi.

Sihirli Annem filminde kriz çıktı! Süeda Çil tepki gösterdi

Filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler dâhil oldu. İzleyicilere; hem nostaljik bir yolculuk hem de yepyeni sihirli maceralar vadeden filmde, Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da yer alacak. Kutsi, filmde 'Dudu Peri’nin kardeşi ‘Gogo’ rolüne hayat verirken, Evrim Akın; ‘Doğum Perisi’, Ahmet Kayakesen; ‘Sunucu’, Gamze Karta ise ‘Akaşa’ olarak rol aldı.

Sihirli Annem filminde kriz çıktı! Süeda Çil tepki gösterdi
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