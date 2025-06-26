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 | Dilek Ulusan

Sonra Gözler Görür dizisine 3 yeni oyuncu katıldı

Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinin yeni dizisi Sonra Gözler Görür'ün oyuncu kadrosuna 3 isim dahil oldu. Ağustos ayında çekilecek dizi, cinayeti aydınlatmaya çalışan isimler arasında gelişecek olayları anlatacak.

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Sonra Gözler Görür dizisine 3 yeni oyuncu katıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
26.06.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
26.06.2025
saat ikonu 10:55

Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisi ünlü gazeteci Ezgi Sezgin’in kendisini bir anda karmaşık bir cinayet ve ilişkiler ağının içerisinde bulmasıyla başlayan hikâyeyi dijitale taşıyacak.

SONRA GÖZLER GÖRÜR DİZİSİNE 3 İSİM DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Temmuz, ağustos ve eylül aylarında çekilecek olan “Sonra Gözler Görür” dizisinin kadrosuna 3 flaş isim katıldı. Uğur Aslan, Fırat Çelik ve Başak Daşman 8 bölümlük iddialı diziye dahil oldu.

Sonra Gözler Görür dizisine 3 yeni oyuncu katıldı

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni bir proje geliyor. Ece Yörenç 3 sezon senaristliğini üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti projesinin ardından, yeni dizisi için kolları sıvadı. Sürükleyici polisiye dizide güçlü oyuncular Uğur Aslan “Mert”, Fırat Çelik “Bedri” ve Başak Daşman “Mercan” rolleriyle diziye dahil oldu.

Sonra Gözler Görür dizisine 3 yeni oyuncu katıldı
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ETİKETLER
#Antalya Basketbol Kulübü
#diziler
#Uğur Aslan
#Sonra Gözler Görür
#Ezgi Sezgin
#Fırat Çelik
#Başak Daşman
#Polisiye
#Medya
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