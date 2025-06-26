Sonra Gözler Görür dizisine 3 yeni oyuncu katıldı

Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisi ünlü gazeteci Ezgi Sezgin’in kendisini bir anda karmaşık bir cinayet ve ilişkiler ağının içerisinde bulmasıyla başlayan hikâyeyi dijitale taşıyacak.

SONRA GÖZLER GÖRÜR DİZİSİNE 3 İSİM DAHİL OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Temmuz, ağustos ve eylül aylarında çekilecek olan “Sonra Gözler Görür” dizisinin kadrosuna 3 flaş isim katıldı. Uğur Aslan, Fırat Çelik ve Başak Daşman 8 bölümlük iddialı diziye dahil oldu.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti ekibinden yeni bir proje geliyor. Ece Yörenç 3 sezon senaristliğini üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti projesinin ardından, yeni dizisi için kolları sıvadı. Sürükleyici polisiye dizide güçlü oyuncular Uğur Aslan “Mert”, Fırat Çelik “Bedri” ve Başak Daşman “Mercan” rolleriyle diziye dahil oldu.