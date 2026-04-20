Medya
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Soy filminin konusu nedir? Soy filmi nereden yayınlanacak? Soy filmi oyuncuları kimler?

Türk-Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkacak olan Soy filmine dair detaylar merak ediliyor. Son zamanların oldukça iddialı projeleri arasında yer alan Soy filminin konusu, nerede yayınlanacağı ve oyuncuları araştırılıyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’un yer alacağı ‘Soy’ filmi gerilim temasıyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Soy filminin konusu nedir? Soy filmi nereden yayınlanacak? Soy filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar…

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 14:33

Sinema dünyasının büyük bir merakla beklediği ‘Soy’ filmine dair detaylar merak ediliyor. Son zamanların oldukça iddialı projeleri arasında yer alan Soy filmi, Türk-Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bir projesi olarak dikkatleri üzerine çeken Soy filmi hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Soy filminin konusu, nerede yayınlanacağı ve oyuncuları merakla araştırılıyor. Başrollerinde ve ’un yer alacağı ‘Soy’ filmi gerilim temasıyla seyircinin beğenisine sunulmaya hazırlanıyor. Peki, Soy filminin konusu nedir? Soy filmi nereden yayınlanacak? Soy filmi oyuncuları kimler? Soy filmi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Soy filmine dair bilinmeyenler…

HABERİN ÖZETİ

Türk-Arap ortak yapımı gerilim filmi 'Soy' izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç'un yer alacağı belirtiliyor.
Filmin yapımcılığını 03 Medya, yapımcılığını ise Saner Ayar üstleniyor.
Yönetmen koltuğunda İtalyan Maxime Alexandre oturacak ve senaryoyu Necati Şahin kaleme alacak.
Filmin yayın platformu ve konusu hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.
Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi (GEA) Başkanı Turki Al-Sheikh, Barış Arduç'un özel tasarım bir afişini yayınlayarak filmin yakında çıkacağı sinyalini verdi.
SOY FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Soy filmi, Türk-Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İki farklı kültürün buluşmasıyla ekranlarda yerini alacak olan Soy filmi, gerilim türünde seyirciyle buluşacak. 03 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği yapımını ise Saner Ayar’ın yapacağı Soy filminin detayları henüz paylaşılmadı.

Gerilim türünde kurgulanarak ekranlardaki yerini alacak Soy filmi, Türk-Arap ortak yapımı bir proje olarak seyircinin beğenisine sunulacak. Henüz hazırlık aşamasında olan filmin konusu henüz tam olarak belli olmasa da gerilim unsurları üzerine odaklanacak.

SOY FİLMİ NEREDEN YAYINLANACAK?

Soy filmine dair detaylar tüm hızıyla araştırılırken, iddialı projenin nerede yayınlanacağı da merak ediliyor. Henüz hazırlık aşamasında olduğu bilinen Soy filminin nerede yayınlanacağı henüz belirsizliğini koruyor. Türk – Arap ortak yapımı olarak izleyici karşısına çıkacak filmin, uluslararası ölçekte beyaz perdede yayınlanması bekleniyor.

Yayın platformu ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmayan Soy filminin yönetmen koltuğunda dünyaca ünlü yönetmen İtalyan Maxime Alexandre oturacak. Aynalar (Mirrors - 2008), Annabelle 2: Kötülüğün Doğuşu, Shazam! (2019), Dehşetin Yüzü (The Nun - 2018), Resident Evil: Raccoon Şehri (2021) gibi korku ve gerilim türlerindeki önemli projelerde imzası olan Alexandre’ın yöneteceği Soy filmini, ülkemizin önde gelen yazarlarından Necati Şahin kaleme alacak.

SOY FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Barış Arduç ve Farah Zeynep Abdullah’ın yer alacağı Soy filminin henüz oyuncu kadrosu tam olarak açıklanmadı. Maxime Alexandre ve Necati Şahin projenin ilk ipuçlarını geçtiğimiz ocak ayında katıldıkları Joy Awards töreninde sinemaseverlerle paylaşmıştı.

Gerilim türündeki iddialı proje için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, kadroya dahil olacak oyuncular da merakla araştırılmaya başlandı. Henüz hazırlık aşamasında olan Soy filmi için, Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi (GEA) Başkanı ve Kraliyet Sarayı Bakanı Turki Al-Sheikh geçtiğimiz günlerde Barış Arduç’un özel tasarım bir afişini yayınlayarak “Yakında” mesajını not düşmüştü.

