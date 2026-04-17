TRT ortak yapımıyla beyaz perdeye çıkacak olan Geçmişin Kokusu, heyecanla beklenmeye başladı. ‘Gelecek bazen geçmişte saklıdır’ mottosuyla yola çıkan film Geçmişin Kokusu, konusu ve ne zaman çıkacağı arama motorlarında merak edilerek araştırılmaya başlandı. Görkem Sevindik, Gülsim Ali İlhan ve Emir Benderlioğlu’nun başrollerini paylaştıkları film, güçlü hikayesiyle de seyirci tarafından merak ediliyor. Peki, Geçmişin Kokusu filmi konusu ne? Geçmişin Kokusu ne zaman çıkacak? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Geçmişin Kokusu filmi konusu ne? Geçmişin Kokusu ne zaman çıkacak? TRT ortak yapımı 'Geçmişin Kokusu' filmi, 'Gelecek bazen geçmişte saklıdır' mottosuyla, Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşanan bir aşk hikayesini konu alıyor. Film, Görkem Sevindik, Gülsim Ali İlhan ve Emir Benderlioğlu'nun başrollerini paylaşıyor. Hikaye, 500 yıllık evinde yaşananlara tanıklık eden ve mahallesindeki değişime karşı mücadele eden Salih'in etrafında dönüyor. Salih, çocukluk arkadaşı Elina'nın bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak mahalleye dönmesiyle olayların içine çekiliyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Serkan Özarslan'ın üstlendiği filmin yapımcılığını TRT ve Ender Yapım üstleniyor. 'Geçmişin Kokusu' filmi 24 Nisan 2026'da izleyiciyle buluşacak.

GEÇMİŞİN KOKUSU FİLMİ KONUSU NE?

Görkem Sevindik, Gülsim Ali İlhan ve Emir Bendiroğlu’nun başrollerinde bulunan Geçmişin Kokusu, beyaz perde de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. ‘Gelecek bazen geçmişte saklıdır’ mottosuyla yola çıkan Geçmişin Kokusu, TRT ve Ender Yapım ortak hazırlamasıyla beyaz perdeye çıkacak.

Yugoslavya’nın dağılma sürecinde Üsküp’te meydana gelen olaylar izleyiciye aktarılacak. 500 yıllık evinde yaşananlara tanıklık eden Salih, mahallesinde giderek artan değişime karşı elinden geleni yapmaktadır. Mahalle de meydana gelen değişimler ve bireyselleşmeye karşı önlemler almaya çalışır.

Aynı mahalle de büyüdüğü çocukluk arkadaşı Elina’nın, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak geri dönmesiyle dengeler alt üst olacaktır. Artan huzursuzluk, komşuların birbirine düştüğü karanlık dönemin kapasını aralar. Ayrıca Salih tüm bu olayların içinde kendini mücadele ederken bulur.

Salih tüm bu olup bitenlere seyirci kalmak istemez. Kendisini ve çocukluk aşkı Elina ile hem de onun arkasındaki güçlerle büyük bir mücadelenin içerisinde kendini bulur.

GEÇMİŞİN KOKUSU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geçmişin Kokusu filmi şimdilerde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Başrollerinde Görkem Sevindik, Gülsim Ali İlhan ve Emir Bendiroğlu’nun yapım izleyicinin dikkatini çekerken yayın tarihiyle de merak edildi. Çekimlerinin Kuzey Makedonya’da gerçekleştiren film, Yugoslavya’nın dağılma sürecindeki bir aşk hikayesini konu alıyor.

Salih (Görkem Sevindik), Elina (Gülsim Ali İlhan) ve Murat (Emir Benderlioğlu) karakterlerinin hayatlarının beyaz perdeye konuk olacağı Geçmişin Kokusu, Serkan Özarslan tarafından hem kaleme alınmış hem de çekilmiştir.

‘Gelecek bazen geçmişte saklıdır’ mottosuyla yola çıkan TRT ortak yapımı Geçmişin Kokusu filmi 24 Nisan 2026’da beyaz perde de izleyicisiyle buluşacak. Güçlü hikayesi ve oyuncuların dikkat çeken performansıyla seyirci de etkileyici anlara neden olacak.