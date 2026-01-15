"Stranger Things finali neden kötüydü" tartışmasına yeni boyut: Suçlu ChatGPT olabilir

Netflix ekranlarının sevilen yapımı Stranger Things geçtiğimiz ay yayınlanan final sezonuyla ekranlara veda etti. Yaklaşık on yıllık serüveni sonlandıran veda ne yazık ki izleyicilerin beklentilerini tam olarak karşılayamadı. Pek çok hayran, sosyal medya platformlarında finalin sönük kaldığını ve tatmin edici olmadığını dile getirdi.

Şimdi ise eleştirilerin boyutu değişerek ayrı bir tartışmaya dönüşmüş durumda. İzleyiciler, dizinin yapımcıları Duffer Kardeşler'in senaryo yazım sürecinde üretken yapay zeka teknolojisi ChatGPT'den faydalandığını öne sürüyor.

BULANIK SEKMELER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Tartışmaların fitilini ateşleyen gelişme, Netflix'te hafta başında yayınlanan "One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5" isimli kamera arkası belgeseli oldu. Yapımda, Duffer Kardeşler'in senaryo üzerinde çalıştığı anlara dair görüntüler yer alıyor.

Dikkatli izleyiciler, senaryonun Google Docs üzerinde yazıldığı sırada dizüstü bilgisayarların tarayıcılarında açık olan diğer sekmelere odaklandı. Görüntülerde yer alan bulanık sekmelerden birinin ikonunun, OpenAI'ın sohbet robotu ChatGPT'ye ait olduğu iddia edildi.

Her ne kadar ekrandaki ikonlar net olarak seçilemese de yuvarlak ve monokrom yapısı nedeniyle şüpheler yapay zeka botu üzerinde yoğunlaştı. Sekmelerin herhangi bir web sitesine ait olabileceği ihtimali bulunsa da hayranlar teorilerinde ısrarcılar.

İddiaları güçlendiren bir diğer detay ise belgeseldeki itiraflar oldu. Belgeselde, beşinci sezon çekimleri başladığında senaryonun henüz tamamlanmadığı belirtiliyor. Hayranlara göre bu durum, senaryo sürecini hızlandırmak için yapay zekaya başvurulduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor.

BELGESEL YÖNETMENİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili sessizliğini bozan isim ise belgeselin yönetmeni Martina Radwan oldu. Hollywood Reporter'a verdiği röportajda bulanık sekmelerin gerçekten ChatGPT olup olmadığının kanıtlanmadığını belirten yönetmen, Duffer Kardeşler'in yapay zekayı etik dışı bir şekilde kullandığını görmediğini ifade etti.

Radwan, yapay zekanın araştırma amaçlı kullanılmasının son derece normal olduğunu savundu:

"Sosyal medya kullanıcıları arasında 'Gerçekten bilmiyoruz, ama öyle olduğunu varsayıyoruz' şeklinde birçok konuşma var. Ama bana göre, herkes hızlı bir araştırma yapmak için ChatGPT'yi açmıyor mu? Bu, bir hikaye yazarken iPhone'unuzu bilgisayarınızın yanında bulundurmak gibi bir şey. Biz sadece bu araçları kullanıyoruz... çoklu görev yaparken. Yani her zaman, her an çok şey oluyor.”