Sosyal medyada kirli tezgah: Montaj gönderilerle linç ettirip şantaj yapıyorlar!

Yapay zeka ve montaj teknolojilerini kullanarak hazırlanan sahte içeriklerle sosyal medya kullanıcılarını hedef alan şantaj şebekeleri mercek altında. Avukat Kaan Bayramzade, mağdurların "linç edilme" korkusuyla dolandırıcılara ödeme yaptığını belirterek, "Korkuya teslim olmayın, çözüm para göndermek değil yargıya başvurmaktır" uyarısında bulundu. İşte detaylar...

Sosyal medyada kirli tezgah: Montaj gönderilerle linç ettirip şantaj yapıyorlar!
Dijital dünyada son dönemin en tehlikeli dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan "montajlı içerik" şantajı, her geçen gün daha fazla vatandaşı mağdur ediyor. Yapay zeka aracılığıyla kişilerin adına sahte paylaşımlar üreten ve bu içerikler üzerinden itibar suikastı düzenleyen suç odakları, görüntüleri kaldırma karşılığında kullanıcılardan yüksek meblağlarda paralar talep ediyor.

Sosyal medyada kirli tezgah: Montaj gönderilerle linç ettirip şantaj yapıyorlar!

Konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunan İstanbul Barosu avukatlarından Kaan Bayramzade, sahte paylaşımlar nedeniyle toplumsal lince maruz kalan kullanıcıların paniğe kapılarak dolandırıcıların tuzağına düştüğünü vurguladı. Bayramzade, bu tür bir durumla karşılaşan vatandaşların kesinlikle ödeme yapmaması gerektiğini, en güvenli yolun içerikleri dijital delil olarak kayıt altına alıp vakit kaybetmeden Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmak olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada kirli tezgah: Montaj gönderilerle linç ettirip şantaj yapıyorlar!

"SOSYAL MEDYADAKİ BU HESAPLAR ADETA 'İTİBAR TETİKÇİLİĞİ' İÇİN KULLANILIYOR"

Avukat Kaan Bayramzade, yapılan sahte içerikli paylaşımların kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştığını ve bu nedenle kişilerin bir linç kampanyasına maruz kaldıklarını dile getirerek, konuya ilişkin şu detayları aktardı: "Özellikle sosyal medya suçları şu an önü alınamayacak derecede ilerlemiş durumda. Sosyal medyada herhangi bir alanda kurulan bazı hesaplar 50 bin 100 bin ya da çok daha yüksek takipçi rakamlarına ulaşıyor. Bu hesaplar adeta 'itibar tetikçiliği' için kullanılıyor. Bu kişiler hedefe ve konuya göre değişmekle beraber 30 bin, 50 bin ya da 100 bin TL'ye masum insanlara ya da kurumlara iftira atarak ve saldırarak dezenformasyon içerikli haberler üretiyor. Bunun dışında 'montajlanmış görüntüler' de şu an çok gündemde. Bir sosyal medya hesabınız varsa eğer sanki siz atmışsınız gibi tweet'ler atılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Maalesef gelişen teknoloji sebebiyle bu montaj görüntülerin tespiti çok zor hale geldi. Bu hesaplardan da özellikle kadına şiddet ve kadın cinayeti gibi konularda, toplum nazarında hassas yaklaşılan konularla alakalı sanki siz atmışsınız gibi tweet'ler atılıyor. Bu paylaşım bazen saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve milyonlarca görüntülenmeye ulaşabiliyor. Bu tweet'i sizin atmadığınızı ve haklılığınızı ispat etmeniz gerekiyor ancak sosyal medyada bunu görenler inanmadığı için sizi bir linç kampanyasına maruz bırakıyorlar."

Sosyal medyada kirli tezgah: Montaj gönderilerle linç ettirip şantaj yapıyorlar!

"SUÇ KISA SÜREDE MİLYONLARA ULAŞIRKEN SUÇU ÖNLEYİCİ HUKUK TEDBİRİ ÇOK UZUN VADELERE YAYILMIŞ OLUYOR"

Avukat Bayramzade, bu tarz paylaşımların önüne geçebilmek için sosyal medyadaki yüksek takipçili hesaplara kimlikle giriş uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirterek, "Maalesef burada Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu son kararla beraber kişilik haklarının ihlali durumunda o içeriğe erişim engeli aldıramıyorsunuz. Suç çok kısa sürede milyonlara ulaşırken suçu önleyici hukuk tedbiri ise çok uzun vadelere yayılmış oluyor. Bu konuyla ilgili yapılması gereken şey anonim ve büyük takipçili hesapların 'kimlikle' sosyal medyaya giriş yapması ya da savcılığın bu suçlar üzerine eğilerek kimlik bilgilerinin tespiti için gerekli kurumlara müzekkere yazmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Sosyal medyada kirli tezgah: Montaj gönderilerle linç ettirip şantaj yapıyorlar!

"MAALESEF MAĞDURLAR KORKTUKLARI İÇİN HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMUYORLAR"

Son olarak Bayramzade, ilgili hesapların paylaşımları kaldırmak için talep ettikleri paraların kesinlikle gönderilmemesi gerektiğinin altını çizerek, mağdurlara şu uyarılarda bulundu: "Genellikle çok yüksek takipçili sayfalar kendilerine yan hesaplar açarak belirli bir ücret karşılığında tetikçiliğe soyunuyorlar. Nitekim biz bununla alakalı iftira, hakaret ve tehdit suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Ama maalesef mağdurlar hukuki yollara başvurmuyorlar. Haklarında olumsuz bir haber ya da montaj bir video çıkacağı korkusuyla ilgili kişilere para aktarımı kesinlikle yapmasınlar. Ve bu hesaplar bu para aktarımını İBAN üzerinden değil genelde üçüncü kişiler ya da soğuk cüzdan gibi yöntemlerle aldıkları için mağdurlar da sonrasında bir hak talep edemiyor. Mağdurlar bu noktada ilgili paylaşımları kayıt altına almalılar; eğer hayatınıza kast edileceğine ya da şeref ve namusunuza yönelik ağır tehditler varsa da mutlaka savcılıktan erişim engeli talep edin ve asla bir para gönderiminde bulunmayın."

