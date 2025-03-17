Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı!

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

13 Mart 1943, Balıkesir doğumlu Şevket Altuğ, İlkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.[2] 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu. 1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. 1970'li ve 80'li yıllarda 20'yi aşkın sinema filminde yer aldı.