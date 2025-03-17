Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinemasında önemli filmlerde rol alan Şevket Altuğ, Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı. Süper Baba dizisinde oynadığı Fiko karakteriyle hatırlanan 82 yaşındaki Şevket Çoruh'un son haline yorum yağdı.
Aile Şerefi, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler, Öyle Olsun ve Perihan Abla gibi sayısız projede yer alan Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. 82 yaşındaki oyuncunun sağlıklı görüntüsüne yorum yağdı.
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle 'Postacı' filminde 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.
82 yaşındaki Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şakir' ve 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti. Cenazede yakın dostunun yanında olan Şevket Çoruh'un sağlıklı görüntüsüne yorum yağdı.