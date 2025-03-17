Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı!

Türk sinemasında önemli filmlerde rol alan Şevket Altuğ, Hatice Gülümser Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı. Süper Baba dizisinde oynadığı Fiko karakteriyle hatırlanan 82 yaşındaki Şevket Çoruh'un son haline yorum yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Süper Baba'nın Fiko'su Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
17.03.2025
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
17.03.2025
saat ikonu 17:22

Aile Şerefi, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Gülen Gözler, Öyle Olsun ve Perihan Abla gibi sayısız projede yer alan Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı. 82 yaşındaki oyuncunun sağlıklı görüntüsüne yorum yağdı.

ŞEVKET ALTUĞ, GÜLÜMSER GÜLHAN'IN CENAZESİNDE

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla tanınan, özellikle 'Postacı' filminde 'Petra' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Hamid-i Evvel Camii'nde Hatice Gülümser Gülhan'ın kendisi gibi oyuncu olan eşi Ahmet Gülhan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Ahmet Gülhan'ın dostu Şevket Altuğ da katıldı.

82 yaşındaki Şevket Altuğ, rol aldığı onlarca sinema filminin yanı sıra 'Perihan Abla' dizisindeki 'Şakir' ve 'Süper Baba' dizisindeki 'Fikret' rolleriyle de hafızalarda yer edinmişti. Cenazede yakın dostunun yanında olan Şevket Çoruh'un sağlıklı görüntüsüne yorum yağdı.

Sıkça Sorulan Sorular

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?
13 Mart 1943, Balıkesir doğumlu Şevket Altuğ, İlkokuldan itibaren öğrenim gördüğü Galatasaray Lisesi'nden 1960 yılında mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvarında dört sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. Dostlar Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.[2] 1971 yılında tiyatrocu Jale Erdoğdu ile evlendi. Çiftin, Kezban ve Kerem adında iki çocukları oldu. 1975 yılından itibaren sinema ve televizyon filmlerinde oyunculuk yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği İşte Hayat, rol aldığı ilk sinema filmi olmuştur. 1970'li ve 80'li yıllarda 20'yi aşkın sinema filminde yer aldı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Defne Joy Foster oğlu Can büyüdü! Son hali ortaya çıktı
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.