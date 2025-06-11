Sürgünler dizisinin Suna'sı Afra Karagöz oldu

Bu kez yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ğün oturacağı, Volkan Sümbül’ün ise yazdığı Sürgünler dizinin kadrosuna ikinci sezonda Osman Sonant (Kurtoğlu), Seda Akman(Süreyya) ve İlayda Alişan (Günnur) katılmıştı. Son olarak Sürgünler dizisine Afra Karagöz dahil oldu.

SÜRGÜNLER DİZİSİNİN KADROSU OLUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sürgünler”in ikinci sezon çekimleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kez yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ğün oturacağı, Volkan Sümbül’ün ise yazdığı Sürgünler dizinin kadrosuna ikinci sezonda Osman Sonant (Kurtoğlu), Seda Akman(Süreyya) ve İlayda Alişan (Günnur) katılmıştı. Çekimleri haziran sonunda başlayacak olan 10 bölümlük dizinin kadrosuna Afra Karagöz dahil oldu.

Afra Karagöz, “Suna” rolünü oynayacak ve Durul’un (Kemal Burak Alper) aşık olduğu yörük kızı rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin Oktay Çubuk’un hayat verdiği Halil’i ise ikinci sezonda Günnur (İlayda Alişan) ile tanışacak ve ikili birbirlerine aşık olacak. Hikâyede Halil ve Duru’un sevdiklerine doğru attıkları her adım yeni tehlikeleri doğuracak. Konusu 1940’lı yıllarda geçen “Sürgünler“ dizisinin ikinci sezon çekimlerinin ağustos sonunda tamamlaması planlanıyor.