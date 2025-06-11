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 | Dilek Ulusan

Sürgünler dizisinin Suna'sı Afra Karagöz oldu

Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Volkan Sümbül'ün yazdığı Sürgünler dizisine Afra Karagöz katıldı. Son olarak Dilek Taşı dizisinde rol alan Afra Karagöz Sürgünler dizisinin Suna'sı oldu.

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Sürgünler dizisinin Suna'sı Afra Karagöz oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
11.06.2025
saat ikonu 16:32
|
GÜNCELLEME:
11.06.2025
saat ikonu 16:32

Bu kez yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ğün oturacağı, Volkan Sümbül’ün ise yazdığı Sürgünler dizinin kadrosuna ikinci sezonda Osman Sonant (Kurtoğlu), Seda Akman(Süreyya) ve İlayda Alişan (Günnur) katılmıştı. Son olarak Sürgünler dizisine Afra Karagöz dahil oldu.

SÜRGÜNLER DİZİSİNİN KADROSU OLUŞTU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sürgünler”in ikinci sezon çekimleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bu kez yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ğün oturacağı, Volkan Sümbül’ün ise yazdığı Sürgünler dizinin kadrosuna ikinci sezonda Osman Sonant (Kurtoğlu), Seda Akman(Süreyya) ve İlayda Alişan (Günnur) katılmıştı. Çekimleri haziran sonunda başlayacak olan 10 bölümlük dizinin kadrosuna Afra Karagöz dahil oldu.

Sürgünler dizisinin Suna'sı Afra Karagöz oldu

Afra Karagöz, “Suna” rolünü oynayacak ve Durul’un (Kemal Burak Alper) aşık olduğu yörük kızı rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Dizinin Oktay Çubuk’un hayat verdiği Halil’i ise ikinci sezonda Günnur (İlayda Alişan) ile tanışacak ve ikili birbirlerine aşık olacak. Hikâyede Halil ve Duru’un sevdiklerine doğru attıkları her adım yeni tehlikeleri doğuracak. Konusu 1940’lı yıllarda geçen “Sürgünler“ dizisinin ikinci sezon çekimlerinin ağustos sonunda tamamlaması planlanıyor.

Sürgünler dizisinin Suna'sı Afra Karagöz oldu
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Sıkça Sorulan Sorular

AFRA KARAGÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
2002, İzmir doğumlu Afra Karagöz, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisidir. Oyuncu ilk olarak nNo: 309 dizisinde rol aldı.
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