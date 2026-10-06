Survivor 2027 ne zaman başlayacak, hangi gün? 2027 Survivor All Star mı olacak?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2027'nin başlangıç tarihi de belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen yarışması bu sezonda da rekor kırmaya hazırlanıyor. İşte Survivor 2027 başlangıç tarihi!

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLIYOR?

Bu sene yeni format ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor 2027'nin başlangıç tarihi 1 Ocak olarak planlandı.

Kış sezonuna damga vuracak bölümler ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan yarışma tahminlere göre 1 Ocak itibarıyla ekran başından izlenebilecek.

SURVİVOR 2027 YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Survivor 2027 yeni bir konsept ile izleyici karşısına çıkacak. Ilıcalı, konseptin önümüzdeki günlerde detaylı olarak paylaşılacağı bilgisini de verdi. Yeni formatın önümüzdeki günlerde belli olması beklenmekte.

SURVİVOR 2027 KADROSU BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarının favori yarışması Survivor için gözler yayın tarihindeydi. Ilıcalı, 1 Ocak itibarıyla yeni sezonun başlamasını planladığını söylerken kadro henüz belli olmadı. Yeni format ile bu sene ekranlara gelecek olan Survivor konsepti ise kısa süre içerisinde duyurulacak.