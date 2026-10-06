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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:51

Survivor 2027 ne zaman başlayacak, hangi gün? 2027 Survivor All Star mı olacak?

TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor için geri sayım başladı. Seyircilerin gündeminde yer alan Survivor 2027 ne zaman başlayacak sorusunun cevabı belli oldu.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Survivor 2027 ne zaman başlayacak, hangi gün? 2027 Survivor All Star mı olacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 20:51
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 20:51

'nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2027'nin başlangıç tarihi de belli oldu. ekranlarının sevilen yarışması bu sezonda da rekor kırmaya hazırlanıyor. İşte Survivor 2027 başlangıç tarihi!

SURVİVOR 2027 NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞLIYOR?

Bu sene yeni format ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor 2027'nin başlangıç tarihi olarak planlandı. 

Survivor 2027 ne zaman başlayacak, hangi gün? 2027 Survivor All Star mı olacak?

Kış sezonuna damga vuracak bölümler ile ekran karşısına çıkmaya hazırlanan yarışma tahminlere göre 1 Ocak itibarıyla ekran başından izlenebilecek.

Survivor 2027 ne zaman başlayacak, hangi gün? 2027 Survivor All Star mı olacak?

SURVİVOR 2027 YENİ FORMAT NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamaya göre Survivor 2027 yeni bir konsept ile izleyici karşısına çıkacak. Ilıcalı, konseptin önümüzdeki günlerde detaylı olarak paylaşılacağı bilgisini de verdi. Yeni formatın önümüzdeki günlerde belli olması beklenmekte.

Survivor 2027 ne zaman başlayacak, hangi gün? 2027 Survivor All Star mı olacak?

SURVİVOR 2027 KADROSU BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarının favori yarışması Survivor için gözler yayın tarihindeydi. Ilıcalı, 1 Ocak itibarıyla yeni sezonun başlamasını planladığını söylerken kadro henüz belli olmadı. Yeni format ile bu sene ekranlara gelecek olan Survivor konsepti ise kısa süre içerisinde duyurulacak. 

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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#TV8
#1 Ocak
#Survivor 2027
#Medya
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