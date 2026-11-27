Survivor 2027 yarışmacıları kimler olacak sorusu, yeni sezon öncesinde izleyicilerin gündemine girdi. Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Survivor 2027 seçmeleri, bu yıl farklı bir uygulamayla izleyici karşısına çıkıyor. İlk kez halk oylamasıyla belirlenecek 8 aday için heyecanlı bekleyiş başladı. 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.45'te TV8 ekranlarında yapılacak oylamada, izleyiciler kendi favorilerini destekleme fırsatı bulacak. Survivor 2027 kadrosunda yer almak isteyen adayların arasından kimlerin öne çıkacağı merak edilirken, yarışmanın takipçileri de sonuçlara kilitlendi. Peki, Survivor 2027 seçmelerini kim kazandı, halk oylaması sonucunda kaç kişi yarışmaya katılacak? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2027 SEÇMELERİ NASIL NE ZAMAN OLACAK?

Survivor 2027 sezonunda yarışmacı belirleme süreci bu yıl farklı bir uygulamayla gerçekleşecek. Acun Ilıcalı, Survivor 2027 seçmeleri için halk oylaması sistemini duyurdu. Toplam 40 adayın yer aldığı seçmelerde yarışmacılar 8 ayrı masada değerlendirilecek. Her masadan halk oylaması sonucunda bir kişi seçilerek Survivor 2027 kadrosuna girmeye hak kazanacak.

40 aday arasından 8 isim izleyicilerin oylarıyla Survivor hayaline bir adım daha yaklaşacak.

Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "8 masadan 1 kişi halk oylaması sonucuyla Survivor 2027 kadrosuna girmeye hak kazanacak. 40 yarışmacıdan 8 tanesini 8 masadan birer tane olmak üzere halk seçecek. Survivor 2027’ye kimin gideceğine siz karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı. Survivor 2027 halk oylaması, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 18.45'te TV8 ekranlarında yapılacak.

SURVİVOR 2027 SEÇMELERİNİ KİMLER KAZANACAK?

Survivor 2027 sezonu öncesinde heyecan giderek artıyor. Acun Ilıcalı'nın başlattığı Survivor 2027 seçmeleri, yarın saat 18.45'te TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl ilk kez uygulanacak halk oylamasıyla Survivor kadrosuna girecek 8 gönüllü yarışmacı belli olacak. 8 masa, 8 yarışmacı konseptiyle ekran karşısına çıkacak adaylar, kendilerini tanıtarak izleyicilerden destek isteyecek. Yarışmacı adaylarının performansları ve hikâyeleri, Survivor takipçilerinin kararında belirleyici olacak. İzleyiciler, Instagram veya TV8 üzerinden gerçekleştirilecek halk oylamasına katılarak favori isimlerini destekleyebilecek.

Oylama sonucunda en çok desteği alan 8 gönüllü, Survivor 2027 kadrosunda yer alma fırsatı yakalayacak. Peki, Survivor 2027 seçmelerini kimler kazanacak? Hangi adaylar Dominik yolcusu olacak? Gözler, yarın açıklanacak halk oylaması sonuçlarına çevrildi.