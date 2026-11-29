Survivor'da 2027 sezonu için heyecan şimdiden başladı. Yeni sezonda yarışmacı kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilirken Survivor 2027 seyirci oylamasının sonuçlarını izleyiciler araştırıyor. Yarışmanın takipçileri, oylamayı kazanan isimlerin kim olduğunu ve bu isimlerin yeni sezonda yarışıp yarışmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Survivor 2027 seyirci oylamasında hangi isimler öne çıktı, seçme sonuçları için beklenen tarih belli oldu mu?

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HABERİN ÖZETİ Survivor 2027 seyirci oylamasını kimler kazandı? (29 Kasım 2026) Survivor 2027 seçmeleri ne zaman açıklanacak? Survivor 2027 sezonu için yarışmacı kadrosunda yer alacak isimler ve seyirci oylama sonuçları merak ediliyor. Survivor 2027 kadrosuna katılmak için Beste Türkay, Bilge Aydın, Gizem Tokat, Sude Gül Ayaz ve Yeliz Karataş gibi isimler seyirci oylamasına katıldı. Survivor 2027'nin 20 yarışmacılık kadrosunun Aralık ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Survivor 2027, 1 Ocak 2027 akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

29 KASIM 2026 SURVİVOR 2027 SEYİRCİ OYLAMASINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2027 kadrosuna katılmak için seyirci oylamasına katılan yarışmacılar:

1. Grup

Beste Türkay

Bilge Aydın

Gizem Tokat

Sude Gül Ayaz

Yeliz Karataş

2. Grup

Ferat Şişman

Doğukan Dal

Koray Polat

Murat Ayaz Kaya

Severim Emin Özsüt

SURVİVOR 2027 SEÇMELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Survivor 2027 seçmeleri ne zaman açıklanacak sorusu, yarışmanın yeni sezonunu bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Survivor 2027 kadrosunda mücadele edecek 20 yarışmacının Aralık ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Sosyal medyada şimdiden birçok isim yarışmacı adayı olarak gündeme gelse de resmi kadroda yer alacak isimler yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Ogeday ve Turabi gibi dikkat çeken isimlerin yeni sezonda kadrosunda hangi yarışmacıların yer alacağı ise merakla bekleniliyor. Survivor 2027, 1 Ocak 2027 akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala açıklanacak yarışmacı listesi tanıtımla yayınlanacak.