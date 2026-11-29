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İstanbul
Survivor'da 2027 sezonu için heyecan şimdiden başladı. Yeni sezonda yarışmacı kadrosunda kimlerin yer alacağı merak edilirken Survivor 2027 seyirci oylamasının sonuçlarını izleyiciler araştırıyor. Yarışmanın takipçileri, oylamayı kazanan isimlerin kim olduğunu ve bu isimlerin yeni sezonda yarışıp yarışmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, Survivor 2027 seyirci oylamasında hangi isimler öne çıktı, seçme sonuçları için beklenen tarih belli oldu mu?
Survivor 2027 kadrosuna katılmak için seyirci oylamasına katılan yarışmacılar:
1. Grup
2. Grup
Survivor 2027 seçmeleri ne zaman açıklanacak sorusu, yarışmanın yeni sezonunu bekleyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Survivor 2027 kadrosunda mücadele edecek 20 yarışmacının Aralık ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Sosyal medyada şimdiden birçok isim yarışmacı adayı olarak gündeme gelse de resmi kadroda yer alacak isimler yapılacak açıklamayla netlik kazanacak. Ogeday ve Turabi gibi dikkat çeken isimlerin yeni sezonda kadrosunda hangi yarışmacıların yer alacağı ise merakla bekleniliyor. Survivor 2027, 1 Ocak 2027 akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonun başlamasına kısa süre kala açıklanacak yarışmacı listesi tanıtımla yayınlanacak.