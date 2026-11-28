Survivor 2027 heyecanı şimdiden izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Her sezonuyla büyük ilgi gören yarışmada bu kez seyirci oylamasıyla Dominik'e gidecek isimlerin kimler olacağı merak ediliyor. Survivor 2027 yarışmacıları arasında yer almak isteyen isimler kadar, favori adaylarını desteklemek isteyen izleyiciler de gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Survivor 2027'de kimler Dominik'e gidecek? Survivor seyirci oylaması nasıl yapılacak, yarışmacılar hangi isimler arasından seçilecek?

SURVİVOR SEYİRCİ OYLAMASI NASIL OLACAK?

Survivor 2027 kadrosunun belirlenmesinde bu kez izleyiciler de söz sahibi olacak. TV8'in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek halk oylamasında yarışmacı adayları seyircilerin karşısına çıkacak. İzleyiciler, destekledikleri isimlere oy vererek onların Survivor 2027 kadrosunda yer almasına katkı sağlayacak.

Oylama sonucunda en yüksek oyu alan 8 yarışmacı, Dominik Cumhuriyeti'ne giderek Survivor 2027'de mücadele etme hakkı kazanacak. Acun Medya tarafından seçilecek 12 yarışmacının yanı sıra halkın oylarıyla belirlenecek 8 isim de kadroya dahil olacak.

Toplam 20 yarışmacıdan oluşacak Survivor 2027 kadrosunda seyircinin tercihleri de belirleyici olacak. Peki, halk oylamasına hangi isimler katılacak ve favori yarışmacılar arasından kimler Dominik yolcusu olacak? Gözler TV8'in resmi internet sitesinde yapılacak oylamaya çevrildi.

SURVİVOR SEYİRCİ OYLAMASINI KİMLER KAZANDI?

Survivor 2027 kadrosuna katılmak için seyirci oylamasına katılan yarışmacılar:

1. Grup