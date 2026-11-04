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Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:18

Survivor 2027’nin yeni sunucusu kim olacak? Murat Ceylan Survivor 2027’yi bırakıyor mu?

Survivor 2027 sezonu başlamadan sunucu değişikliği iddiasıyla gündeme geldi. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan’ın yeni sezonda görevine devam edip etmeyeceği merak edilirken, sosyal medyada yeni sunucuya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yarışmanın eski sunucularından birinin yeniden ekranlara dönebileceği konuşulmaya başlandı. Henüz konuya ilişkin resmî bir açıklama bulunmazken, Survivor takipçileri yeni sezonun sunucusunun kim olacağını araştırıyor. Peki, Survivor 2027’de Murat Ceylan ayrılıyor mu? Yeni sunucu kim olacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Survivor 2027’nin yeni sunucusu kim olacak? Murat Ceylan Survivor 2027’yi bırakıyor mu?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 20:18

hazırlıkları şimdiden merak uyandırırken yarışmanın sunuculuğuyla ilgili ortaya atılan iddia gündeme geldi. Uzun süredir Survivor ekranlarında sunuculuk yapan ’ın yeni sezonda yer alıp almayacağı tartışılırken, sosyal medyada farklı bir ismin sunuculuk koltuğuna geçebileceği öne sürüldü. İddiaların yayılmasıyla birlikte izleyiciler, Survivor 2027 sunucusu kim olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Henüz yapım ekibinden veya kanal yönetiminden konuyla ilgili resmî bir duyuru gelmedi. Peki, Murat Ceylan Survivor’dan ayrılıyor mu? Yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak mı?

SURVİVOR 2027’NİN YENİ SUNUCUSU KİM OLACAK?

2027’nin yeni sunucusunun kim olacağı şimdiden merak konusu oldu. Yarışmanın yeni sezonuyla ilgili kulislerde konuşulan iddia ise dikkat çekti. İddialara göre Survivor 2027’de sunucu değişikliği yaşanabilir ve Murat Ceylan’ın yerine Alp Kırşan ekranlara dönebilir. Daha önce Survivor sunuculuğu yapan Alp Kırşan’ın yeniden yarışmanın kadrosunda yer alacağı öne sürüldü.

Survivor 2027’nin yeni sunucusu kim olacak? Murat Ceylan Survivor 2027’yi bırakıyor mu?

İddia, sosyal medyada da Survivor takipçilerinin gündemine taşındı. Yarışmanın eski sunucularından biri olan Alp Kırşan’ın olası dönüşü, yeni sezon öncesinde heyecan merak uyandırdı. Ancak Survivor 2027’nin sunucusunun kim olacağına ilişkin yapım ekibinden veya ’dan henüz resmî bir açıklama gelmedi. 

Survivor 2027’nin yeni sunucusu kim olacak? Murat Ceylan Survivor 2027’yi bırakıyor mu?

Murat Ceylan’ın yarışmadaki görevine devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor. Peki, Survivor 2027’de gerçekten sunucu değişikliği yaşanacak mı? Alp Kırşan yeniden Survivor ekranlarında mı olacak?

ALP KIRŞAN VE MURAT CEYLAN SURVİVOR KAÇ KEZ SUNDU?

Survivor yarışmasının sunucu koltuğunda yıllar içinde farklı isimler yer aldı. Bu isimlerden Alp Kırşan, 2013 yılında başladığı sunuculuk görevini 2018 yılına kadar sürdürdü. Alp Kırşan; Survivor 2013, Survivor 2014, Survivor All Star 2015, Survivor 2016, Survivor 2017 ve Survivor 2018 sezonlarında olmak üzere toplam 6 sezon sunuculuk yaptı.

Survivor 2027’nin yeni sunucusu kim olacak? Murat Ceylan Survivor 2027’yi bırakıyor mu?

2019 yılında ise yarışmada sunucu değişikliğine gidildi ve görevi Murat Ceylan devraldı. Daha önce Survivor'da yarışmacı olarak da yer alan Murat Ceylan, 2019 sezonundan itibaren sunuculuk yapmaya başladı. 

Survivor 2027’nin yeni sunucusu kim olacak? Murat Ceylan Survivor 2027’yi bırakıyor mu?

Survivor 2019, 2020, 2021, 2022 All Star, 2023, 2024 All Star, 2025 ve 2026 sezonlarında görev alan Ceylan, böylece 8 sezonda sunucu olarak izleyici karşısına çıktı. Alp Kırşan'ın 6, Murat Ceylan'ın ise 8 sezonluk sunuculuk geçmişi bulunuyor.

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ETİKETLER
#survivor
#acun ılıcalı
#Alp Kırşan
#Murat Ceylan
#Survivor 2027
#Medya
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