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Medya
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:39

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

TRT'nin dijital platformu tabii, yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşacak dizi ve film projelerini duyurdu. Birbirinden iddialı yapımların yer aldığı listede, yıldız oyuncuların başrollerini paylaştığı dikkat çekici projeler de bulunuyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 14:39

Dijital yayın platformları arasındaki rekabet giderek kızışırken , yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. 2026 yılına damga vurması beklenen yapımlarını açıklayan platform, hem yeni dizileri hem de merakla beklenen devam sezonlarını izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Peki, tabii'nin yeni yayın döneminde hangi diziler ve filmler var? İşte dikkat çeken projeler ve oyuncu kadroları...

HABERİN ÖZETİ

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Dijital yayın platformu tabii, yeni ve devam sezonu yapımlarından oluşan 2026 yılı projelerini duyurdu.
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı 30 bölümlük "Binbir Gece Masalları" dizisi izleyiciyle buluşacak.
Engin Altan Düzyatan ve Yalçın Hafızoğlu'nun rol aldığı, istihbarat ve strateji temalı 10 bölümlük "Espiyonaj" dizisi ekrana gelecek.
Genç oyuncuların yer aldığı fantastik türdeki "Ejderhan" ve Selahattin Yusuf'un romanından uyarlanan "Eve Dönemezsin" yeni yapımlar arasında yer alıyor.
Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı destekli kurtarma operasyonunu anlatan "Operasyon Alesta" izleyicilerle buluşacak.
Ahmet Kural'ın başrolünde olduğu "Gassal" 19 Kasım'da başlayacak dördüncü sezonuyla final yaparken, Ozan Akbaba'lı "Çırak" ikinci sezonuyla geri dönecek.
Caner Cindoruk ve Bertan Asllani'nin başrollerini paylaştığı "Modern Doğu Masalları: Sessiz Gemi" yeni dönem projeleri arasında yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

BİNBİR GECE MASALLARI EKRANA GELİYOR

Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı , yeni yayın döneminde tabii izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl yayınlanması planlanan ancak ertelenen 30 bölümlük dizinin hikayesi, Şehrazad ve Şah Şehriyar'ın masalsı dünyasını konu alıyor. Dizinin yeni yayın dönemi duyurusunda Cansu Dere'nin tekli afişinin paylaşılması da dikkat çekti. Basın bülteninde İbrahim Çelikkol'un fotoğrafına yer verilmemesi ise merak uyandırdı. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

ENGİN ALTAN DÜZYATAN VE YALÇIN HAFIZOĞLU, ESPİYONAJ DİZİSİNDE BULUŞUYOR

Tabii'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Espiyonaj, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Yalçın Hafızoğlu'nun paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Onur Tan oturuyor. NetVizyon imzalı yapımın senaryosunu ise Başak Angigün ve Alphan Dikmen kaleme alıyor. 

Toplam 10 bölüm olarak planlanan Espiyonaj, milli güvenlik, istihbarat ve strateji dünyasını merkezine alıyor. Dizide Engin Altan Düzyatan'a Yalçın Hafızoğlu'nun yanı sıra Burak Hakkı, Melis Kızılaslan ve Yavuz Bingöl eşlik ediyor.  

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

GENÇ OYUNCULAR EJDERHAN DİZİSİNDE BULUŞUYOR

Tabii'nin yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturacağı fantastik yapım Ejderhan, genç oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Uras Yılmaz, Tuana Türkmen ve Adin Külçe'nin başrollerini paylaştığı dizi, gizemli bir kılıç bulan genç bir yüzücünün macerasını konu alıyor.

Kayıp babasını aramaya çıkan genç yüzücü, bu yolculuk sırasında ejderhaların kadim dünyasına uzanan büyük bir sırrı keşfediyor. Fantastik türdeki yapım, gizem ve macerayı bir araya getirerek tabii'nin yeni sezon projeleri arasında yerini alıyor. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

SETTAR TANRIÖĞEN VE MEHMET KURTULUŞ, EVE DÖNEMEZSİN DİZİSİNDE BULUŞUYOR

Tabii'nin yeni yayın döneminde dikkat çeken yapımlarından Eve Dönemezsin, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle öne çıkıyor. Settar Tanrıöğen, Mehmet Kurtuluş ve Kadir Kaan Karagöz'ün başrollerini paylaştığı dizi, Selahattin Yusuf'un aynı adlı romanından uyarlanıyor.

1980 darbesinin ardından Doğu Karadeniz'in ücra bir köyünde geçen yapım, Yusuf'un zorlu yaşam mücadelesini konu alıyor. Dönemin toplumsal koşullarını ve bir insanın hayata tutunma çabasını merkezine alan dizi, tabii'nin yeni sezon projeleri arasında yer alıyor. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

OPERASYON ALESTA'DA HEYECAN DOLU KURTARMA OPERASYONU

Tabii'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan Operasyon Alesta, aksiyon ve dramı bir araya getiriyor. Onur Seyit Yaran, Meltem Akçöl, Aslıhan Güner ve Gamze Özçelik'in başrollerini paylaştığı dizi, Afrika'da yaşanan bir darbenin ardından mahsur kalan sivilleri kurtarmak için görevlendirilen Türk savaş gemisinin operasyonunu konu alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle hazırlanan yapımda, ekip zamana karşı zorlu bir mücadele veriyor. Kritik görev sırasında yaşanan gelişmeler, dizinin hikayesinin merkezinde yer alıyor. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

GASSAL DÖRDÜNCÜ SEZONUYLA FİNAL YAPIYOR

Tabii'nin sevilen yapımlarından Gassal, dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal, 19 Kasım'da dördüncü sezonuyla tabii ekranlarına geri dönüyor. Sevilen dizinin yeni sezonu aynı zamanda final sezonu olacak. Böylece izleyiciler, Baki karakterinin hikayesini son kez takip etme fırsatı bulacak. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

OZAN AKBABA'LI ÇIRAK İKİNCİ SEZONUYLA DÖNÜYOR

Tabii'nin yeni yayın döneminde devam sezonuyla izleyici karşısına çıkacak yapımlarından biri de Çırak olacak. Ozan Akbaba'nın yazıp başrolünü üstlendiği dizinin ikinci sezonu, platformun yeni dönem projeleri arasında yer alıyor. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

MODERN DOĞU MASALLARI: SESSİZ GEMİ'NİN HİKAYESİ MERAK UYANDIRDI

Tabii'nin yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturacağı yapımlar arasında Modern Doğu Masalları: Sessiz Gemi de yer alıyor. Başrollerini Caner Cindoruk ve Bertan Asllani'nin paylaştığı dizi, gizemli hikayesiyle dikkat çekiyor. Bir Ege kasabasının kıyısına vuran gizemli bir geminin ardından yaşanan olayları konu alan yapım, kasabada ortaya çıkan sırları ve gelişen olayları ekrana taşıyacak. 

TABİİ bomba diziler filmler geldi! 2026 yılına damga vuracak projeler

Tabii'nin 2026 yılına yönelik yeni yayın dönemi duyurusu, farklı türlerdeki dizi ve yapımları bir araya getirdi. Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol'un başrollerini paylaştığı Binbir Gece Masallarından aksiyon dolu Operasyon Alestaya, fantastik hikayesiyle öne çıkan Ejderhandan merakla beklenen Eve Dönemezsine kadar birçok proje izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gassalın dördüncü sezonuyla final yapacak olması da duyurunun dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Yeni sezonuyla içerik yelpazesini genişleten tabii, dizi, belgesel ve spor yayınlarıyla 2026'da da izleyicilerin karşısına çıkacak. 

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#tabii
#binbir gece masalları
#eve dönemezsin
#Espiyonaj
#Ejderhan
#Medya
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