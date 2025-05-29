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 | Dilek Ulusan

Tanju Bilir Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dizisi pazartesi yayınlanacak bölümle sezon finali yapacak. Dizinin sezon finalinde sırlar ortaya çıkarken, ödüllü oyunu Tanju Bilir de konuk oyuncu oldu.

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Tanju Bilir Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 17:04

Pazartesi günü yayınlanacak 28. bölümle sezon finali yapacak Uzak Şehir, geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan projesi oldu. Son bölümünde ise kadroya ödüllü oyuncu Tanju Bilir katıldı.

UZAK ŞEHİR'E YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Uzak Şehir” dizisinin merakla beklenen sezon finali pazartesi akşamı ekrana gelecek. Mardin’de çekilen diziye ödüllü genç bir oyuncu konuk oluyor. Özellikle “Dengeler: Biri Olmak” dizisindeki etkili performansıyla adından söz ettiren Tanju Bilir, reyting rekortmeni Uzak Şehir’in sezon finalinde Suriyeli “Ahamada” karakterini oynayacak. Tanju Bilir çekim için Almanya’dan Mardin’e geldi.

Tanju Bilir Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde

SİNEM ÜNSAL UZAK ŞEHİR DİZİSİNDEN AYRILACAK MI?

Fenomen dizinin sezonu nasıl kapatacağı merak edilirken orijinal Lübnan formatını izleyenler en çok yabancı versiyondaki gibi Alya karakterinin diziden ayrılıp ayrılmayacağını soruyor. Sinem Ünsal’ın yeni sezonda da kadroda olacağı kesinleşti.

Tanju Bilir Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde
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ETİKETLER
#dizi
#meydan
#sezon finali
#sinem ünsal
#Uzak Şehir
#Tanju Bilir
#Yeni Oyuncu
#Medya
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