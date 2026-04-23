Taşacak Bu Deniz dizisinin kamera arkası görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlanır yayınlanmaz büyük yankı uyandırdı. Setten paylaşılan eğlenceli ve samimi anlar, izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan görüntüler, dizinin hayran kitlesini daha da genişletti. Oyuncuların set içerisindeki uyumu ve doğal halleri dikkat çekerken, paylaşımlar sosyal medyada adeta rekor kırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz kamera arkası görüntülerini paylaştı! Saniyeler içinde rekor etkileşim TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntüleri büyük ilgi gördü ve dizi 25. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Dizinin kamera arkası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve yoğun ilgi gördü. Kamera arkası paylaşımlarında başrol oyuncuları Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Ava Yaman'ın setteki samimi ve eğlenceli anları yer aldı. 25. bölümde Esme ve Eleni'nin Şerif'in yarattığı kaosu yönetmesi ve Adil'in tuzağı anlatılıyor. Zehirlenen Oruç'un düşmanı Gezep'i kurtarmak için ilaç kullanması konu ediliyor. Adil, Esme'nin sakladığı sırrın büyük olduğunu anlıyor. Zarife'nin geçmişteki günahları ortaya çıkarken, Eleni gerçeğin peşinden gidiyor.

TAŞACAK BU DENİZ KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle büyük ilgi gören Taşacak Bu Deniz dizisi, bu kez kamera arkası görüntüleriyle gündeme geldi. Cuma günleri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan ve sosyal medyada sık sık trend olan yapım, resmi X hesabı üzerinden setten özel anları paylaştı.

Paylaşılan kamera arkası görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum alan içerikler, sosyal medyada adeta etkileşim rekoru kırdı. Dizinin başrol oyuncuları Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe ve Ava Yaman’ın setteki doğal halleri izleyicilerden tam not aldı.

Oyuncuların kamera arkasındaki samimi ve eğlenceli anları, dizinin hayran kitlesi tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, dizinin popülerliğini daha da artırırken, izleyiciler yeni bölüm öncesi heyecanlarını yorumlarda dile getirdi. Taşacak Bu Deniz, hem ekran performansı hem de kamera arkası içerikleriyle sosyal medyanın en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya devam ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme ve Eleni el ele verirler, Şerif’in bütün Koçari’yi zehirleyip Esme’yi almaya gelerek yarattığı kaosu yönetmeyi ve onu Adil’in zekice kurguladığı tuzağa çekmeyi başarırlar. Fadime, bir yandan İso için endişeden delirirken bir yandan abisiyle birlikte Şerif’in otuz adamıyla savaşır. Eleni bir triyaj alanı oluşturarak ambulanslar gelene kadar herkesi hayatta tutmayı başarır.

Zehirlenen Oruç ise elindeki son ilacı kendi canı pahasına düşmanı Gezep’i kurtarmak için kullanır. Esme böyle bir kötülükte bile Adil’in Şerif’i yapacaklarından korkmayınca, Adil Esme’nin sakladığı sırrın çok daha büyük bir şey olduğunu anlar. Gerçeğe yolculuğu başlarken, buna Esme’nin hiç beklemediği bir şekilde yaklaşır.

Zarife’nin geçmişteki günahları herkesin önünde ortaya çıkarken, Eleni gerçeğin peşindeki yoluna kararlılıkla devam eder. Oruç İso ile Fadime’nin evliliğinin sebebini öğrenir.

İso ve Fadime onun önünde sevdalarını haykırınca, Oruç Eyüphan için geri dönüşü olmayan bir plan hazırlar. Koçari ve Furtuna köyleri, Adil’in Şerif’e vereceği cezayı izlemek için toplanır. Ama orada yaşanan şeyler, Karadeniz’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi gibidir.