Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacak iddiası, dizinin izleyicileri arasında soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışında yer almayan bölümün neden ekrana gelmediği merak edilirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peki, Taşacak Bu Deniz yayınlanacak mı? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?

TAŞACAK BU DENİZ YAYINLANACAK MI?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair izleyiciler tarafından yapılan araştırmalar sürüyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklarda şu ana kadar net bir açıklama bulunmaması dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümüne ilişkin belirsizlik devam ederken, sosyal medyada farklı iddialar da gündeme gelmiş durumda.

Özellikle bazı kullanıcılar dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı yönünde paylaşımlarda bulunurken, bu iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Ancak yapım ekibi veya yayıncı kanal tarafından bu söylentileri doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama yapılmış değil. İzleyiciler ise yeni bölümle ilgili yapılacak resmi açıklamayı merakla bekliyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımla ilgili son günlerde farklı iddialar gündeme gelirken, Taşacak Bu Deniz 25. bölümüne ilişkin iki farklı yayın ihtimali konuşuluyor.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan üzücü olaylar nedeniyle TRT 1’in yayın akışında değişikliğe gitmesi durumunda dizinin 17 Nisan 2026 Cuma akşamı ekranlara gelmeyeceği öne sürülüyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Resmi bir duyuru gelmediği sürece Taşacak Bu Deniz’in 25. bölümünün planlandığı şekilde yarın akşam izleyiciyle buluşabileceği ifade ediliyor. Yayın akışındaki olası değişiklikler ise kanal yönetiminin alacağı kararla netleşecek.

Öte yandan dizinin yeni bölümünün iptal edilmesi halinde alternatif yayın tarihinin 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 20:00 olarak planlandığı iddia ediliyor. Tüm bu gelişmeler, dizinin takipçileri arasında büyük bir merak oluştururken, izleyiciler gözlerini TRT 1’in resmi yayın akışına çevirmiş durumda. Yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağına dair kesin bilgi ise yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.

TAŞACAK BU DENİZ 24. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.





Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır. Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar!

Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.