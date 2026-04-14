Cuma akşamlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Özellikle de Fatih Furtuna’nın yavaştan diziye girmesiyle bazı iddialar kafa karıştırmıştı. Fatih Furtuna için başarılı oyuncu Eren Vurdem’in adının sosyal medyada hayranları tarafından geçmesi oldukça gündem olmuştu. Şimdilerde ise Fatih Furtuna hakkında yeni açıklamalar dikkat çekiyor.

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz’deki Fatih Furtuna hakkında yeni açıklama! O iddialar kafaları karıştırdı TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'de merak edilen Fatih Furtuna karakterinin kimin tarafından canlandırılacağı henüz belli olmadı. Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümü yayınlandı ve Fatih Furtuna karakterinin diziye dahil olması dikkat çekti. Fatih Furtuna, Oruç ve İso Furtuna'nın abisi olarak tanıtıldı. Sosyal medyada Fatih Furtuna rolü için Eren Vurdem'in adı geçse de bu iddia doğru çıkmadı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatih Furtuna karakterini kimin oynayacağı henüz netleşmedi.

TAŞACAK BU DENİZ’DEKİ FATİH FURTUNA HAKKINDA YENİ AÇIKLAMA!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle ekranlara damga vurdu. Esme’nin boşanmasıyla Şerif Furtuna’nın gözünün dönmesi izleyiciyi ekran başına kilitledi. Esme’nin boşanmasıyla birlikte Şerif Furtuna, Koçari halkının kullandığı suyun içerisine tarım ilacını karıştırmasıyla ekranlara damga vurdu.

Ancak dizinin son bölümüne damga vuran sadece boşanma ve Şerif’in yaptıkları değil Fatih Furtuna’nın da yavaş yavaş diziye dahil olması da damga vurdu. Oruç ve İso Furtuna’nın abileri olan Fatih Furtuna, Taşacak Bu Deniz de en çok merak edilen karakterler arasında yer aldı.

Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde Oruç ve İso’nun abisi Fatih Furtuna’nın da ne kadar güçlü olduğu ekranlara geldi. Şerif Furtuna’nın yanında duracağı tahmin edilen Fatih Furtuna’nın kimin oynayacağı merakla beklenmeye başlandı.

Uzun süredir Fatih için sürekli birkaç isim sosyal medyada konuşulsa da Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Taşacak Bu Deniz dizisinin Fatih Furtuna’sı karakterini henüz kimin oynayacağı belli olmadı. Fatih Furtuna karakteri hakkında net bir açıklama gelmedi.

O İDDİALAR KAFALARI KARIŞTIRDI

Taşacak Bu Deniz dizisinde uzun zamandır Fatih Furtuna karakteri merakla takip edilen isimlerden biri oluyor. Öyle ki sosyal medya üzerinde de pek çok başarılı oyuncu ismin diziye dahil olması için yaptıkları paylaşımlar kısa süre de gündemdeki yerini aldı. Hatta öyle ki iddia edilen isimler kafaları da karıştırmıştı.

Son bölümünde dikkatleri üzerine çeken Fatih Furtuna, kimin oynayacağıyla en çok merak edilen konulardan biri oluyordu. Şerif’in destekçisi olarak karşımıza çıkacak olan Fatih için başarılı oyuncu Eren Vurdem’in ismi iddia ediliyordu.

Dizinin hayranlarının yaptığı yorumlar, Eren Vurdem’in Taşacak Bu Deniz’e gelmesi gerektiği ile ilgili paylaşımlar yapılıyordu. Ancak iddia olarak söylenen Eren Vurdem’in Fatih Furtuna olmadığı öğrenildi.