Cuma günleri reyting istatistiklerinde Kızılcık Şerbeti dizisi ile adeta zirve kapmaca oynayan Taşacak Bu Deniz dizisi, ekrana gelen son bölümüyle nefesleri kesmişti. Eleni'nin Esme ile kendi kızı olduğunun şokunu yaşayan Adil'in bu delirme sürecinin diziye nasıl yansıyacağı izleyicileri merakta bırakır iken, dizinin yeni sezonunda Eyüphan'ı oynayan Batuhan Bayar'ın artık rol almayacağı iddiası gündeme damga vurdu! Heyecan dolu gelişmeleri ve sürükleyen olaylarıyla izleyicileri ekran başında soluksuz izleten Taşacak Bu Deniz oyuncusu Batuhan Bayar'ın dizi jeneriğinde isminin kaybolması dikkat çekti. Peki Batuhan Bayar, Taşacak Bu Deniz'den ayrılıyor mu?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Taşacak Bu Deniz'in jenerik müziğinde ünlü oyuncunun ismi silindi! Batuhan Bayar, Taşacak Bu Deniz'e veda mı ediyor? Taşacak Bu Deniz dizisinde Eyüphan karakterini canlandıran Batuhan Bayar'ın diziden ayrılacağına dair iddialar gündeme geldi. Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümü izleyicileri merak içinde bırakırken, Eyüphan karakterini oynayan Batuhan Bayar'ın yeni sezonda rol almayacağı iddia edildi. Oyuncu Batuhan Bayar'ın dizi jeneriğinde isminin görünmemesi bu ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi. Sosyal medyada Eyüphan'ın diziden ayrılmasını isteyen izleyiciler olduğu belirtildi. Henüz Batuhan Bayar'dan veya dizi yapımından resmi bir açıklama gelmediği ifade edildi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNDE SÜRPRİZ AYRILIK İDDİASI! JENERİK MÜZİĞİ DETAYLARI ELE VERDİ...

Normal şartlar altında herhangi bir farklılık olmadığı müddetçe cuma günleri TRT1 ekranlarına gelen Taşacak Bu Deniz dizisi, bomba sahneleriyle sosyal medyada en çok konuşulan dizilerin başını çekiyor.

Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Burak Yörük, Ulaş Tuna Astepe'nin olduğu fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'de beklenmedik ayrılık haberi iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Çocukluğundan beri Fadime'ye takık olan Koçari uşağı Eyüphan'ın dizideki rolünün biteceği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Fadime ve İso'nun sahte evliliğinin zamanla gerçeğe dönüşme ihtimali bile öfkeden göz karatırken Eyüphan'ın İso'nun yok olması için kurduğu hain plan; en sevdiği kişi olan Fadime'nin ölüme sürüklenmesine yol açmıştı.

İSO VE FADİME HAYRANLARI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRMIŞTI...

Fadime ve İso'yu birbirine yakıştırarak daha çok İso ile Fadime sahnesi görmek isteyen izleyiciler, bu isteklerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla senaristlere duyurmaya çalışırken ortalıkta gezen bir iddia, dizinin fanlarını sevindirdi.

İso ile Fadime arasındaki engellerden biri olan Eyüphan'ın ortadan kalkmasını isteyen dizi fanları sosyal medyada 'Eyüphan gitsin', 'Eyüphan, Fadime ve İso'nun arasına girmesin' tarzındaki talepleri de beraberinde getirmişti.

BATUHAN BAYAR, TAŞACAK BU DENİZ'DEKİ AYRILIK İDDİALARINA CEVAP VERDİ Mİ?

Dizinin her detayını yakından takip eden sıkı takipçiler ise fenomen dizinin ekrana verilen son bölümünde jenerikte adı geçmeyince Eyüphan rolünü üstlenen Batuhan Bayar'ın diziden ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları kuvvetlendirdi.

Sevilen dizide Eyüphan’ı üstlenen Batuhan Bayar'ın diziden çıkıp çıkmayacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Şu an için sadece sosyal medyada ortaya atılan iddialar gündemde olmaktadır.