TGRT Haber hedef alındı, Gürkan Hacır’dan tepki: 'Kabak tadı verdi'

Gazeteci Gürkan Hacır, TGRT Haber’de sunduğu "Taksim Meydanı" programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avcılar mitinginde TGRT Haber’i hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.

"KABAK TADI VERDİ"

Programda konuşan Hacır, "Gündem neyse onu konuşuyoruz. Bu boykot çağrıları, hedef göstermeler, yuhalatmalar da artık kabak tadı verdi" dedi.

Hacır, kimsenin talimatıyla hareket etmediklerini ve sadece gazetecilik yaptıklarını vurgulayarak, “Kimse bize karışmadan, herhangi bir talimat olmadan yayınımızı yapıyoruz. Haftada üç program sunuyorum, çeşitli görüşlere yer veriyoruz. Türkiye’nin gündeminde çok önemli davalar var ve bu süreci biz değil, savcılar yönetiyor. Buna rağmen TGRT Haber açıkça hedef gösteriliyor. Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.