Medya
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin afişi yayınlandı. Merakla beklenen film için geri sayım başladı. Diğer yandan yayınlanan afişte The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosu da açıklandı. Aragorn'u kimin oynayacağı belli oldu. Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği serilerden biri olan Yüzüklerin Efendisi’nin hayranları yepyeni film için heyecanlandı. İşte The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmine dair detaylar…

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı
Yayınlandığı döneme damga vuran ve tüm dünyanın büyük bir ilgiyle takip ettiği seriler arasında yer alan The Lord of the Rings () bu kez The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum başlığı altında film olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği filmin afişi yayınlandı. Film için geri sayım başlarken, oyuncu kadrosu da merak uyandırdı. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin afişinde oyuncu kadrosu açıklandı. Aragorn'u kimin oynayacağı da belli oldu. Peki, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosuna dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosu…

HABERİN ÖZETİ

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Yayınlandığı döneme damga vuran ve büyük ilgi gören The Lord of the Rings serisi, 'The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum' adıyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Filmin yönetmenliğini Andy Serkis üstlenirken, yapımcılığını Peter Jackson yapacak.
Olay örgüsü, Yüzük Kardeşliği'nin hemen öncesinde geçecek ve Gandalf'ın Gollum'u bulma görevini Aragorn'a vermesiyle başlayacak.
Andy Serkis, Gollum/Sméagol rolünü yeniden canlandıracak.
Filmin oyuncu kadrosunda Andy Serkis, Ian McKellen, Elijah Wood, Lee Pace, Kate Winslet, Leo Woodall ve Jamie Dornan yer alıyor.
The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, 17 Aralık 2027 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

THE LORD OF THE RİNGS: THE HUNT FOR GOLLUM FİLMİNİN AFİŞİ YAYINLANDI!

Yapımcılığını Peter Jackson'ın üstlendiği, Andy Serkis'in ise yönetmen koltuğunda oturacağı The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bir seri haline gelen Yüzüklerin Efendisi’nin yepyeni bir filme dönüştürüleceği açıklanmıştı. The Hunt for Gollum adıyla izleyici karşısına çıkması planlanan filmin afişi yayınlandı.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

Olay örgüsü Yüzük Kardeşliği’nin hemen öncesinde geçen The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi henüz yayınlanmadan seyircide büyük merak uyandırdı. Gandalf'ın, Tek Yüzük'ün yerini düşmana söylememesi için Gollum'u bulma görevini Yolgezer'e vermesiyle başlayan hikâye bu uzun Orta Dünya'nın en tehlikeli köşelerinde yaşanacak.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

Andy Serkis'in hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de o efsanevi Gollum/Sméagol rolünü yeniden üstlendiği filmde meydan savaşlarından ziyade, çok daha ağır tempolu, karakter odaklı ve karanlık bir kovalama hikayesi yer alacak. Birbirinden başarılı ve usta oyuncu kadrosuyla sinema salonlarını dolduracak olan The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi 17 Aralık 2027 tarihinde izleyiciyle buluşacak.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

THE LORD OF THE RİNGS: THE HUNT FOR GOLLUM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU AÇIKLANDI!

Televizyon tarihinin en çok sevilen serileri arasında yer alan The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi) ‘The Hunt for Gollum’ adlı yepyeni filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Warner Bros., Cinemacon etkinliği kapsamında filmin oyuncu kadrosunu resmen duyurdu. İlk afişi yayınlanan The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosu açıklandı.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

İzleyicilerin merakla beklediği filmin afişi yayınlandı. Film için geri sayım başlarken, oyuncu kadrosu da merak uyandırdı. The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin afişinde oyuncu kadrosu yer aldı. 17 Aralık 2027 tarihinde seyirciyle buluşması planlanan filmde birbirinden başarılı oyuncuların boy göstereceği öğrenildi.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

İşte The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosu…

Andy Serkis: Gollum/Sméagol

Ian McKellen: Gandalf

Elijah Wood: Frodo Baggins

Lee Pace: Thranduil

Kate Winslet: Marigol

Leo Woodall: Halvard

Jamie Dornan: Strider

