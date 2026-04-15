The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum için geri sayım başladı! Filmin oyuncu kadrosu açıklandı

Yapımcılığını Peter Jackson'ın üstlendiği, Andy Serkis'in ise yönetmen koltuğunda oturacağı The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bir seri haline gelen Yüzüklerin Efendisi'nin yepyeni bir filme dönüştürüleceği açıklanmıştı. The Hunt for Gollum adıyla izleyici karşısına çıkması planlanan filmin afişi yayınlandı.
Yapımcılığını Peter Jackson'ın üstlendiği, Andy Serkis'in ise yönetmen koltuğunda oturacağı The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi için geri sayım başladı. Tüm dünyanın yakından takip ettiği bir seri haline gelen Yüzüklerin Efendisi’nin yepyeni bir filme dönüştürüleceği açıklanmıştı. The Hunt for Gollum adıyla izleyici karşısına çıkması planlanan filmin afişi yayınlandı.
Olay örgüsü Yüzük Kardeşliği’nin hemen öncesinde geçen The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi henüz yayınlanmadan seyircide büyük merak uyandırdı. Gandalf'ın, Tek Yüzük'ün yerini düşmana söylememesi için Gollum'u bulma görevini Yolgezer'e vermesiyle başlayan hikâye bu uzun Orta Dünya'nın en tehlikeli köşelerinde yaşanacak.
Andy Serkis'in hem yönetmen koltuğunda oturduğu hem de o efsanevi Gollum/Sméagol rolünü yeniden üstlendiği filmde meydan savaşlarından ziyade, çok daha ağır tempolu, karakter odaklı ve karanlık bir kovalama hikayesi yer alacak. Birbirinden başarılı ve usta oyuncu kadrosuyla sinema salonlarını dolduracak olan The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filmi 17 Aralık 2027 tarihinde izleyiciyle buluşacak.
İşte The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum filminin oyuncu kadrosu…
Andy Serkis: Gollum/Sméagol
Ian McKellen: Gandalf
Elijah Wood: Frodo Baggins
Lee Pace: Thranduil
Kate Winslet: Marigol
Leo Woodall: Halvard
Jamie Dornan: Strider