 Ebrar Oral

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

Görkemli yapıtıyla gizemli bir atmosferde gerçekleştirilecek olan The Traitors Türkiye programının çekiminin yapıldğı yer izleyiciler arasında büyük bir merakla araştırılıyor. Cinayet, sürgün ve gizli rollerin verileceği gizem dolu The Troitors Türkiye yarışma programının gerçekleştirildiği yer neresi? The Traitors Türkiye şatosu nerede? The Traitors Türkiye yarışma programı hangi ülkede çekiliyor?

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?
Son zamanlarda dünya çapında en çok konuşulan ve ilgi görülen yarışma programı The Traitors’un Türkiye uyarlamasının yapıldığı yeni formatlı yarışma için geri sayım başladı! Heyecan ve gizem duygusunun zirvede olduğu, şüpheli karakterleri ile izleyicilerin ekran başında merak duygusunu tetikleyeceği The Traitors Türkiye yarışma programına dair ayrıntılar araştırılmaya devam ediyor. İlk tanıtım fragmanının ardından, gözler ikinci fragmana doğru çevrilmişken fenomen yarışma programı The Traitors Türkiye’nin nerede çekildiği, oyuncuları ve yayınlanma tarihi merak edilir oldu. Peki Sunucusu Giray Altınok'un olduğu The Traitors Türkiye programı hangi ülkede çekiliyor? The Traitors Türkiye'nin yarışmacıları kimler? The Traitors Türkiye programına yönelik detaylar:

DÜNYA'NIN HEYECANLANDIĞI 'THE TRAİTORS TÜRKİYE' PROGRAMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Amazon Prime dijital platformunun şüphesiz en iddialı ve gizemli yarışma programı The Traitors Türkiye'nin Mart ayında yayınlanacak olması, izleyiciler arasındaki heyecanı giderek arttırıyor.

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

Merak uyandıran gizemli atmosferi ve oyuncu, fenomen, şarkıcı gibi her alandan güçlü isimlerin toplandığı başarılı yarışmacı kadrosu ile kısa zamanda dikakt çeken programın en çarpıcı bir başka unsuru ise çekimlerin gerçekleştirildiği şato!

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

Arama motoruna sıklıkla takılan başlıklardan biri olan “The Traitors Türkiye’nin çekildiği şato nerede?” sorusunun cevabını sizler için araştırdık. Peki The Traitors Türkiye hangi ülkede çekiliyor, programın gerçekleşeceği şato nerede?

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

The Traitors Türkiye’nin çekildiği şato, ülkesinde yer alan Château Jemeppe isimli tarihi bir yapıdan ibarettir. Gizem dolu görkemli şato, Belçika’nın Marche-en-Famenne bölgesindedir ve Belçika'nın Lüksemburg eyaleti sınırları içinde yer almaktadır.

THE TRAİTORS TÜRKİYE PROGRAMINDA HANGİ İSİMLER YER ALACAK?

Sadıklar ve Hainler olmak üzere iki gruba ayrışacak olan gizemli yarışmanın oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

Sunuculuğunu başarılı oyuncu 'un üstlendiği dünyaca ünlü The Traitors Türkiye'nin yarışmasında olacak olan isimler şu şekildedir:

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

Pascal Nouma, Yiğit Poyraz, Yusuf Güney, Tara De Vries, Yaren Alaca, Yasemin Yürük, Yasemin Yılmaz, Ayliz Yaşar, Cem Avnayim, Emir Elidemir, Emre Uzunboy, İlkay Buharalı, Hülya Uğur, Melih Kunukçu, Mert Öztürk, Öykü Berkan, Özgür Balakar, Saadet Özsırkıntı, Selim Yuhay.

THE TRAİTORS TÜRKİYE NE ZAMAN HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şüphe, gizem, heyecan, aksiyon ve stratejilerin konuştuğu zorlu yarışmanın orijinal hali The Traitors özellikle de ABD, İngiltere ve Kanada ilgi görürken, programın ülkemize uyarlanmış hali 25 Mart 2026 tarihinde ekranlarda yerini alacak.

The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitos Türkiye yarışması hangi şato ve ülkede çekiliyor?

Şimdiden büyük ilgi gören The Traitors Türkiye programını izlemek isteyenler, fenomen yarışmayı 'dan takip edebilecek.

