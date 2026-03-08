The Traitors Türkiye'nin ikinci tanıtım fragmanı gündeme bomba gibi düştü! Herkesin gün saydığı The Traitors Türkiye yarışması için geri sayım başladı!

Orijinali The Traitors olan dünyanın en popüler yarışma programı uyarlanmış hali 'The Traitors Türkiye' ile 25 Mart 2026 tarihinde Amazon Prime ekranlarına taşınıyor. Şüphe, gizem, heyecan, cinayet, sürgün ve akıl oyunlarının bir arada yürütüldüğü The Traitors Türkiye yarışması ilk tanıtım fragmanı ile sosyal medyayı sallarken aradan çok vakit geçmeden yayınlanan ikinci fragmanla gündeme oturdu. Herkesin konuştuğu ve yayınlanması için gün saymaya başladığı gizem dolu yarışma The Traitors Türkiye'nin ikinci tanıtım fragmanında; yarışacak isimlerin dikkat çekici ifadeleri ile birlikte program, izleyiciler arasında daha da meraklanmalarına neden oldu.

Amazon Prime platformunda, 25 Mart 2026 tarihi itibariyle izleyicisiyle buluşacak olan The Traitors Türkiye, kısa zamanda geniş bir kitleye ismini duyurdu.

Birbirinden güçlü ve iddialı 20 ismin bulunduğu; The Traitors Türkiye yarışmasında oyuncusundan şarkıcısına, şarkıcısından fenomenine kadar her daldan ismin kendini göstereceği yarışmada sunucu olarak ekrana çıkacak isim ise Giray Altınok oldu.

Özellikle de 'Prens' dizisiyle büyük bir çıkış yakalayarak ekranların sevilen komedi yüzü haline gelen Giray Altınok, Belçika'da atmosferik bir şatoda yapılacak olan programın sunucusu olarak ekranlara gelecek.

Entrika, şüphe, heyecan, gizem ve korkuların hakim olacağı dünyanın en popüler yarışma programının uyarlanmış hali olarak ekranlara taşınacak olan The Traitors Türkiye programı için geri sayım başladı!

25 Mart'ta ilk bölümü yayınlanacak olan The Traitors Türkiye yarışmasında akıllıca davranarak büyük ödüle kavuşmak için mücadele edecek olan güçlü isimlerin ifadeleri fragmanın en dikkat çekici detayları arasında geliyor.

Bir noktadan sonra işlerin artık hepten kızışacağı yarışmadaki format aslında gayet basit. Yarışmacıların arasında eşleşen bir grup, ünlü sunucu tarafından herkesten saklı bir şekilde hain ilan edilir, diğerleri masum olarak kalır. Hain olarak seçilen kimseler her gece bir kişiyi öldürerek oyundan elenmesini sağlar.

Sabahları ise tüm ekip yuvarlak masa etrafına doluşarak, hainin kim olduğunu bulmaya çalışır. Oylama sonucunda adı en çok yazılan bir kişi şatodan "sürgün" edilir.

Oyun sonunda eğer masumlar, bütün hainlerden kurtulmayı başarıp onları elerlerse ödülü kendi aralarında paylaşırlar. Finalde tek bir hain kalmış olursa bütün ödülü o kişi alır.

Pascal Nouma (Eski futbolcu)

Yiğit Poyraz (Survivor yarışmacısı)

Yusuf Güney (Şarkıcı)

Ayliz Yaşar (Dijital içerik üreticisi)

Cem Avnayim (Oyuncu/sunucu)

Emir Elidemir (Masterchef yarışmacısı)

Emre Uzunboy (Dijital içerik üreticisi)

İlkay Buharalı (Gazeteci/sunucu)

Hülya Uğur (Haber spikeri/sunucu)

Melih Kunukçu (DJ)

Mert Öztürk (Gezgin/Dijital içerik üreticisi)

Öykü Berkan (Dijital içerik üreticisi)

Özgür Balakar (Dijital içerik üreticisi)

Saadet Özsırkıntı (Sunucu)

Selim Yuhay (Mimar)

Tara De Vries (Miss Turkey güzeli)

Yaren Alaca (Dijital içerik üreticisi)

Yasemin Yürük (Şarkıcı/dijital içerik üreticisi)

Yasemin Yılmaz (Modacı)