Toygan Avanoğlu’nun İranlı eşi yeni filmiyle gündem oldu! Ünlü isim Çatlı filminde başrol

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show’da Paşa rolüyle tanınan Toygan Avanoğlu, eşi ile gündem oldu. Ünlü ismin İranlı eşi Şiva Behrouzfar, Çatlı filminde başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar…

TOYGAN AVANOĞLU’NUN İRANLI EŞİ YENİ FİLMİYLE GÜNDEM OLDU!

Show TV’nin sevilen programlarından biri olan Güldür Güldür Show’da Paşa karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Toygan Avanoğlu, eşi ile de zaman zaman gündeme geliyor. İranlı eşi Şiva Behrouzfar’da merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu, 2019 yılında İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar ile dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olan çift ilişkilerini de gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyor. Ancak, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Şiva Behrouzfar, güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor.

Güldür Güldür Show’da adından sıkça söz ettiren Toygan Avanoğlu, kendisi gibi eşi de oyuncu çıktı. Öyle ki İranlı Şiva Behrouzfar, Çatlı filminde yer alarak adından sıklıkla söz ettirdi.

ÜNLÜ İSİM ÇATLI FİLMİNDE BAŞROL

Ünlü oyuncu Toygan Avanoğlu’nun İranlı eşi Çatlı filminde başrol oyuncusu olarak dikkatleri üzerine çekti. Afişleri paylaşılan filimde Şiva Behrouzfar, güzelliği beğeni topladı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı İranlı oyuncu Şiva Behrouzfar övgü dolu sözler söyledi.

Mynet’in haberine göre, sosyal medyada gündem olan filmin afişine Şiva Behrouzfar’un güzelliğine övgü dolu sözler söylenirken Toygan Avanoğlu’na da ‘eşiniz çok güzel’, yorumları geldi.

ŞİVA BEHROUZFAR KİMDİR?

Şiva Behrouzfar, 20 Mayıs 1991 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Annesi Nevşehirli, babası da İranlıdır. Küçük yaşlardan itibaren tiyatroya ilgi duyan Şiva Behrouzfar, altı yaşında tiyatroya başlamıştır.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde Tiyatro Bölümü’nden eğitim almıştır. Eğitimlerini tamamlayan Şiva Behrouzfar, oyunculuk kariyerine 2015 yılında başlamıştır. Ancak tam anlamıyla profesyonel oyunculuğa 2016 yılında adım atmıştır.