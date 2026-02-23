Menü Kapat
Medya
Editor
 Selime Albayrak

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NOW TV ekranlarının fenomen dizisi Sahtekarlar’ın son bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da araştırılıyor. Peki, Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar…

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Sahtekarlar, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen diziye taze bir kan geliyor. Pazar akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor. Geçtiğimiz akşam 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Sahtekarlar’ın son bölümünde neler olduğu merak ediliyor. Peki, Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sahtekarlar dizisinin son bölümüne dair merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Sahtekarlar’ın 20. bölüm fragmanı hakkında bilinmeyenler…

SAHTEKARLAR SON BÖLÜM NE OLDU?

Yargı ekibinin NOW TV için hazırladığı Sahtekarlar dizisi, hem konusu hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Sahtekarlar geçtiğimiz akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi.

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Sahtekarlar, yayınlanan her yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yargı dizisi senaristi Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Ay Yapım imzalı Sahtekarlar dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde ve ’ın yer aldığı iddialı dizi Sahtekarların son bölümü adeta nefesleri kesti. Seyirciyi ekran başına toplamayı başaran dizinin son bölümünde; Ertan, duygularının peşinden gider ve Asya ile ilişkisinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Ertan ve Asya arasındaki bağ güçlenip yakınlaşırken, diğer yandan Asya'nın içinde büyüyen fedakârlık duygusu, bu mutluluğa sessiz bir gölge düşürür.

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ertan’ı annesi bir tarafa, Asya'sı öbür tarafa çeker. Tereddüt etmeden aşkını seçen Ertan’ın bu seçimi, Asya'nın omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırır. Tam bu sırada İbrahim, hiç beklenmedik bir hamle yapar. Takıntı haline getirdiği ilişkisinin defterini kapatır. Ama kapanan bir kapı, başka bir kapıyı ardına kadar açar. Hidayet, Asya'yı karşısına oturtur ve İbrahim'le evlenmesini ister. Duyguların ve hesapların iç içe geçtiği Sahtekarlar dizinin son bölümünde artık hiçbir şey göründüğü kadar basit değildir.

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SAHTEKARLAR 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Suç, entrika ve gerilimin iç içe geçtiği Sahtekarlar dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NOW TV’nin sevilen dizileri arasında yer alan Sahtekarlar’ın 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Sahtekarlar son bölüm ne oldu? Sahtekarlar 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Heyecanla beklenen Sahtekarlar dizisinin 20. bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Fenomen dizinin yeni bölüm tanıtımı merakla araştırılmaya başlandı.

