TGRT Haber
Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

TRT tabii'nin yeni dizisi ve Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle hazırlanan Operasyon Alesta'nın başrol oyuncusu netleşti. Ünlü oyuncu Onur Seyit Yara, SAT Komandosu Arda rolünü oynayacak. İşte detaylar...

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor
'nin yeni bombası Operasyon Alesta, askeri danışmanlık desteği ve güçlü prodüksiyon hazırlığı ile oldukça ses getirdi. Milli Savunma Bakanlığı ve Komutanlığı'nın katkısıyla hazırlanan TRT tabii dizisi, daha set başlamadan, yüksek tempolu hikayesiyle tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başarılı oyuncu , Operasyon Alesta dizisinde SAT Komandosu Arda'yı oynayacak. İşte TRT tabii2nin yeni dönem dizisine dair son gelişmeler...

ONUR SEYİT YARAN, TRT TABİİ'NİN OPERASYON ALESTA DİZİSİNDE!

TRT tabii platformunun yeni ve iddialı projelerinden olan Operasyon Alesta, daha set kurulmadan dikkatleri üzerine çekti.

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın destek verdiği dizi, sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında yerini aldı bile. Uluslararası bir deniz operasyonunun anlatıldığı hikayede, genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Onur Seyit Yaran’ın başrol karakterlerinden SAT Komandosu Arda’yı oynayacağı açıklandı.

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

Proje tasarımını Onur Böber ile Cemil Yavuz’un üstlendiği, senaryosunu ise Onur Böber’in yazdığı dizi, yüksek tempolu sahneleri ile şimdiden konuşulmaya başlandı.

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un yer alacağı Operasyon Alesta dizisi aksiyon dozunun yüksek olduğu ve deniz operasyonlarını merkezine alan hikayesiyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

Nisan ayının ortasında sete çıkması planlanan dizinin çekimleri İstanbul ve İzmit’te gerçekleştirilecek. Özellikle deniz sahneleri ve operasyon sekansları için kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldüğü öğrenildi. Gerçek askeri danışmanlık desteğiyle hazırlanan dizi görsel anlamda izleyiciye güçlü bir etki bırakacak gibi görünüyor.

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

SAT KOMANDOSU ARDA ROLÜYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Onur Seyit Yaran’ın oynayacağı Arda karakteri, cesareti ve stratejik zekasıyla öne çıkan bir SAT komandosu olarak hikayede yer alacak.

Onur Seyit Yaran, TRT tabii'nin Operasyon Alesta dizisinde! SAT Komandosu Arda rolüyle ekrana dönüyor

TRT tabii'nin yeni iddialı dizisi Operasyon Alesta dizisi için komutan Levent, Levent’in partneri Beren ve Arda’nın partneri Nehir karakterleri için de görüşmelerin sürdüğü belirtildi. TRT tabii’nin bu büyük bütçeli hamlesi, yeni sezonda platformun en dikkat çeken projelerinden biri olmaya aday görünüyor.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın yeni rolü belli oldu! Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran ile buluştu
Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu
#deniz kuvvetleri
#onur seyit yaran
#Trt Tabii
#Operasyon Alesta
#Sat Komandosu
#Medya
