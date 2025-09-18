Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın yeni rolü belli oldu! Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran ile buluştu

Yeni film Yaz Evi'nin oyuncu kadrosu tamamlandı. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mina Demirtaş bu sezon hem yeni dizi projesi hem de film projesiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Mina Demirtaş ile birlikte iki genç oyuncu da filmin kadrosunda yer alacak.

KIZIL GONCALAR'IN ZEYNEP'İ YENİ FİLM PROJESİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaz Evi” filmi genç kuşağın başarılı yıldızlarından Mina Demirtaş'ı Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran'la buluşturacak. Etkileyici bir anne kız hikâyesini konu alan film önümüzdeki ay sete çıkacak.

Filmde Selin (Mina Demirtaş) adlı genç kız annesi Zeynep'in (Derya Pınar Ak) gençlik yıllarına gider. Onur Seyit Yaran ise "Yaz Evi"nde Sinan rolünü oynayacak.