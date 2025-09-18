Menü Kapat
23°
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın yeni rolü belli oldu! Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran ile buluştu

Yaz Evi filminin başrol oyuncuları da belli oldu. Zeytin Ağacı filminin yönetmeni Erdem Tepegöz'ün yöneteceği filmde Kızıl Goncalar dizisinde oynadığı Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Mina Demirtaş katıldı.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın yeni rolü belli oldu! Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran ile buluştu
Yaz Evi'nin oyuncu kadrosu tamamlandı. Son olarak Kızıl Goncalar dizisinde rol alan Mina Demirtaş bu sezon hem yeni dizi projesi hem de film projesiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Mina Demirtaş ile birlikte iki genç oyuncu da filmin kadrosunda yer alacak.

KIZIL GONCALAR'IN ZEYNEP'İ YENİ FİLM PROJESİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yaz Evi" filmi genç kuşağın başarılı yıldızlarından Mina Demirtaş'ı Derya Pınar Ak ve 'la buluşturacak. Etkileyici bir anne kız hikâyesini konu alan film önümüzdeki ay sete çıkacak.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın yeni rolü belli oldu! Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran ile buluştu

Filmde Selin (Mina Demirtaş) adlı genç kız annesi Zeynep'in (Derya Pınar Ak) gençlik yıllarına gider. Onur Seyit Yaran ise "Yaz Evi"nde Sinan rolünü oynayacak.

Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın yeni rolü belli oldu! Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran ile buluştu
Ece Erken, Defne Samyeli'nin sözlerini yalanladı! Sunucunun yaptırdığı tüm estetikleri sıraladı
Buse Terim ve Zeynep Özbayraktar birbirine girdi! Görgüsüzlük tartışması büyüdü

Sıkça Sorulan Sorular

MİNA DEMİRTAŞ KAÇ YAŞINDA?
19 Şubat 2008 doğumlu Mina Demirtaş, 2021 yılında Âkif filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını attı. 2022 yılında Kabahat filminde Reyhan karakteriyle Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Türkan Şoray" Ödülü kazandı.
