Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Gizem Karaca, sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Minik kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaşan Gizem Karaca, sosyal medyada gündem oldu.

GİZEM KARACA, KIZI LEYLA YAZ’IN YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda yer alan Gizem Karaca, magazin gündeminin dikkatini çekmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Karaca, hayatında yer alan gelişmeler ile magazin gündeminin de dikkatini çekti.

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Gizem Karaca, şimdilerde anne olmanın tadını çıkartıyor diyebiliriz. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, evliliğinin ardından İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşmişti.

Hayatını oradan yönetirken geçtiğimiz aylarda hayranların sevindiren müjdeli haber ile dikkat çekmişti. Hamile olduğunu duyuran Gizem Karaca, 26 Haziran 2025 yılında kızı Leyla Yaz’ı kucağına almıştı.

Sosyal medya üzerinden kızı hakkında paylaşımlar yapan Gizem Karaca, sık sık takipçilerine minik Leyla Yaz’ın bazı fotoğraflarını paylaşıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu kuralı bozarak kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

MİNİK LEYLA YAZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Minik kızı Leyla Yaz’ın doğumuyla birlikte kızı ile geçirdiği samimi anları sosyal medyasından paylaşırken, bugüne kadar Leyla Yaz’ın yüzünü hiç göstermemişti.

Ancak geçtiğimiz saatlerde minik Leyla Yaz’ın ilk kez yüzünün görüldüğü fotoğraf paylaşıldı. Gizem Karaca, kendi sosyal medyasından yayınladığı fotoğrafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Minik Leyla Yaz, sosyal medyada tatlılığı ile gündem olurken, Karaca’nın paylaşım yaparken yazdıkları da dikkat çekti. Karaca, “Leyla Yaz artık kendi başına oturabiliyor, "düşe kalka" olsa da emeklemeye başladı ve bir yerlere tutunarak ayağa kalkma denemeleri yapıyor. Minik Yaz’ın alt tarafta iki tane "minnak" dişi çıkmış durumda.” Diyerek kızı hakkında güncellemeleri de yaptı.