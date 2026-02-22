Menü Kapat
TGRT Haber
 Arzu Akçay

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Minik Leyla Yaz’ın görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar…

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu
Uzun süredir ekranlarda yer almayan , sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Minik kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaşan Gizem Karaca, sosyal medyada gündem oldu.

GİZEM KARACA, KIZI LEYLA YAZ’IN YÜZÜNÜ İLK KEZ PAYLAŞTI!

Güzel Köylü, Eve Düşen Yıldırım ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda yer alan Gizem Karaca, gündeminin dikkatini çekmeye devam ediyor. Başarılı Karaca, hayatında yer alan gelişmeler ile magazin gündeminin de dikkatini çekti.

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Gizem Karaca, şimdilerde olmanın tadını çıkartıyor diyebiliriz. 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Gizem Karaca, evliliğinin ardından İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e yerleşmişti.

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Hayatını oradan yönetirken geçtiğimiz aylarda hayranların sevindiren müjdeli haber ile dikkat çekmişti. Hamile olduğunu duyuran Gizem Karaca, 26 Haziran 2025 yılında kızı Leyla Yaz’ı kucağına almıştı.

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya üzerinden kızı hakkında paylaşımlar yapan Gizem Karaca, sık sık takipçilerine minik Leyla Yaz’ın bazı fotoğraflarını paylaşıyor. Ancak geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu kuralı bozarak kızının yüzünü ilk kez gösterdi.

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

MİNİK LEYLA YAZ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz aylarda anne olmuştu. Minik kızı Leyla Yaz’ın doğumuyla birlikte kızı ile geçirdiği samimi anları sosyal medyasından paylaşırken, bugüne kadar Leyla Yaz’ın yüzünü hiç göstermemişti.

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Ancak geçtiğimiz saatlerde minik Leyla Yaz’ın ilk kez yüzünün görüldüğü fotoğraf paylaşıldı. Gizem Karaca, kendi sosyal medyasından yayınladığı fotoğrafla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz’ın yüzünü ilk kez paylaştı! Minik Leyla Yaz sosyal medyada gündem oldu

Minik Leyla Yaz, sosyal medyada tatlılığı ile gündem olurken, Karaca’nın paylaşım yaparken yazdıkları da dikkat çekti. Karaca, “Leyla Yaz artık kendi başına oturabiliyor, "düşe kalka" olsa da emeklemeye başladı ve bir yerlere tutunarak ayağa kalkma denemeleri yapıyor. Minik Yaz’ın alt tarafta iki tane "minnak" dişi çıkmış durumda.” Diyerek kızı hakkında güncellemeleri de yaptı.

