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 | Dilek Ulusan

Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek 10 yıl sonra yine zirvede

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in başrollerinde yer aldığı Kara Para Aşk, 10 yıl sonra tekrar zirvede yer aldı. Kara Para Aşk, dünyaca ünlü bir dijital platformda 2024 yılında en çok izlenen yerli yapım oldu.

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Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek 10 yıl sonra yine zirvede
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 17:32

2024 yılında başlayan ve 2 sezon süren Kara Para Aşk dizisi yayınlandığı dönem çok konuşulan yapımlar arasında yerini almıştı. Dünyaca ünlü dijital platform, 2024 yılı boyunca platformunda yer alan yapımların izlenme istatistiklerini içeren “What We Watched” raporunun ikinci versiyonunda 10 yıl önce ekranlara veda eden “Kara Para Aşk listede yerini aldı.

KARA PARA AŞK'IN BÜYÜK BAŞARISI

2014-2015 sezonunda izleyiciyle buluşan ve başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in yer aldığı Kara Para Aşk, platformda 2024’ün en çok izlenen yerli dizisi unvanını kaptı. İlk sezonuyla 113 milyon saat izlenme rakamına ulaşan dizi, yıllar sonra yeniden popülerlik kazandı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN'DEN CEVAP GECİKMEDİ

Dizinin başrolü Tuba Büyüküstün, haberi paylaşarak; “Bu işi yapmanın, bir hikaye anlatmanın en güzel tarafı bu galiba.. Hiç eskimiyor..” yazdı.

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