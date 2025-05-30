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 | Emir Yücel

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni’nin 4.’sü dün akşam İstanbul’da görkemli bir törenle gerçekleşti. İş dünyasından sanatçılara, sporculardan medya mensuplarına kadar birçok alanda görev yapan önemli isimler geceden ödüllerle ayrıldı.

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Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 16:19
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 17:17

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni’nin 4.’sü dün akşam İstanbul’da düzenlendi. Görkemli gecede çeşitli kategorilerde iş dünyasına katlı sağlayan kişilere ve kurumlara ödüller takdim edildi.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Atakan Taşur ve Koray Bozat’ın organizasyonluğunda düzenlenen gecede Tgrthaber.com, ‘Yılın En Hızlı Büyüyen Haber Sitesi’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Tgrthaber.com adına ödülü alan Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Günay; "Son bir buçuk yıldır Tgrthaber.com olarak yoğun bir çalışma içerisindeydik.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Bizler internet haber sitemizin öncelikle alt yapısını daha sonra tasarımını ve o anda çalıştığımız ekibimizi, kadromuzu komple bu bir buçuk yıl içinde yenilemiş olduk.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Bu bize ciddi bir başarı getirmiş görünüyor. Bu başarının burada meyvelerinden birini alıyoruz. Bize bu ödülü layık görenlere buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun." dedi.

YILIN EN İYİ DERGİSİ İŞ DÜNYASI DERGİSİ OLDU!

İş ve ekonomi yayıncılığına yön veren Türkiye'de İş Dünyası Dergisi, 4. Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni'nde "Yılın En İyi İş Dünyası Dergisi" ödülüne layık görüldü.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Bu başarı, derginin sektördeki etkinliğini ve nitelikli yayıncılık anlayışını uluslararası arenada bir kez daha tescillemiş oldu.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül

Ekip adına ödülü alan derginin Haber Editörü Hakan Özbay, duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu ödülü tüm ekibimizi temsilen alıyorum. Türkiye’de İş Dünyası dergisi olarak, sektörlerin nabzını yakından tutmaya ve en güncel haberleri doğru bir şekilde okuyucularımıza ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye-Avrupa İş Dünyası Ödül Töreni İstanbul’da gerçekleşti! Tgrthaber.com'a anlamlı ödül
ETİKETLER
#istanbul
#ödül töreni
#Türkiye-avrupa İş Dünyası Ödülleri
#Haber Sitesi
#İş Dünyası Dergisi
#Medya
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