Türkiye'nin ilk tematik kanalı Fear Time duyuruldu! Sadece korku ve gerilim yayınlanacak

Türkiye'de dijital yayıncılıkta bir ilk yaşanıyor. Tamamen korku ve gerilim üzerine yayın yapacak olan Fear Time, 2027 yılında yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Yeni nesil içerik platformu Fear Time, sadece korku ve gerilim türüne yönelik yayınlar yaparak rakiplerine de fark atmayı hedefliyor.

Özetle

TÜRKİYE'NİN İLK TEMATİK KANALI FEAR TIME DUYURULDU!

Türkiye'nin ilk tematik kanalı Fear Time, klasik kült yapımlardan modern sinemaya kadar geniş bir yelpazeye sahip olacak.

Yaklaşık olarak 250 içerikli bir kütüphaneye sahip olan Fear Time, bağımsız korku filmlerinden , ödüllü gerilim filmlerine kadar özel bir içerik sunacak.

Türkiye'de bir ilk olan ve sadece korku ve gerilim yayınlayacak olan Fear Time, her yaştan ve her türden korku ve gerilim severlerin bir numaraları adresi olmayı hedefliyor.

SADECE KORKU VE GERİLİM YAYINLANACAK

Fear Time, sadece hazır içerik sunmakla da kalmayacak aynı zamanda kendi orijinal projelerini de izleyicisiyle buluşturacak. Fear Time Origin etiketi altında yerli dizi filmlerin yer alacağı platformun uluslararası bir başarı elde etmesi bekleniyor.

FEAR TIME SEKTÖRDE YENİ KAPILAR AÇMAYI PLANLIYOR

Fear Time aynı zamanda bu işe gönül vermiş senaristler, yönetmenler ve yapımcılar için de bir kapı açacak. Özellikle korku ve gerilim türünde eser sunmak isteyen genç yeteneklere de platformda yer verilecek.

2027 yılında büyük lansman öncesi hazırlıkları son sürat devam eden Fear Time, sosyal medyada şimdiden mercek altına alındı.