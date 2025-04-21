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 | Dilek Ulusan

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı diziye Batuhan Ekşi dahil oldu

Başrolünde ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisine yeni oyuncu dahil oldu. Diziye Teoman karakteriyle Batuhan Ekşi diziye dahil oldu.

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Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı diziye Batuhan Ekşi dahil oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:17

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosu netleşmeye başladı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı diziye son olarak Sevmek Zamanı dizinde rol alan Batuhan Ekşi katıldı.

BATUHAN EKŞİ, ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kardeş Çocukları, Kalbimdeki Deniz, Elimi Bırakma ve Medcezir gibi dizilerde rol alan Batuhan Ekşi, Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı diziye Batuhan Ekşi dahil oldu

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizi Çift Kişilik Oda'ya Batuhan Ekşi Nilüfer’in (Devrim Özkan) sevgilisi olarak dahil oldu. Yaz sezonunda da devam etmesi planlanan proje, hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle şimdiden merak uyandırıyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’lı diziye Batuhan Ekşi dahil oldu

Sıkça Sorulan Sorular

BATUHAN EKŞİ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
13 Ekim 1990 doğumlu Batuhan Ekşi, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. 2011 yılında Sihirli Annem dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ardından İntikam, Medcezir, Yaz'ın Öyküsü gibi dizilerde yer almıştır.
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