Uzak Şehir 51. bölüm fragmanı yayınlandı! Cihan’dan Alya’ya sürpriz evlilik teklifi

Kanal D ekranlarının sevilerek takip edilen Uzak Şehir, ekranlara damga vurmaya devam ediyor. 51. bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek olan Uzak Şehir, yeni fragmanıyla adeta izleyiciyi şok etti. Yeni bölümde Cihan’dan Alya’ya sürpriz evlilik teklifi, izleyiciyi ekrana kilitlemeye geliyor

Başarılı oyuncular ve ’nın başrollerini paylaştığı , ekranların fenomen dizisi olmaya devam ediyor. 23 Şubat 2026 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan Uzak Şehir, yeni bölümünde izleyiciyi heyecanlandıran anlarla dikkatleri üzerine çekecek. Cihan’ın Alya’ya yapacağı sürpriz izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor.

UZAK ŞEHİR 51. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Pazartesi günü reytinglerde üst seviyelerde olan Uzak Şehir, 51. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 23 Şubat 2026 akşamı ekranlara gelecek olan Uzak Şehir, yeni bölümüyle adeta izleyicisi şok edecek.

Kanal D’nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uzak Şehir, 51. bölüm 3. fragmanıyla izleyicinin dikkatini çekiyor. Cihan, Alya’ya evlilik teklifinde bulunarak sevenlerini heyecanlandırdı. Fragmanda Cihan’ın Alya’ya ‘Bu yüzüğü takmanı istiyorum’ sözü izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

CİHAN’DAN ALYA’YA SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Cihan’ın (Ozan Akbaba) Alya’ya (Sinem Ünsal) yaptığı evlilik teklifi kısa sürede dikkat çekti. Cihan’ın ‘Bu yüzüğü takmanı istiyorum’ demesi izleyiciyi heyecanlandırdı. Pazartesi akşamlarının yoğun ilgi ile izlenen yapımları arasında yer alan Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek.

Cihan’ın Alya’ya yapmış olduğu evlilik teklifi kısa sürede yorum ve beğeni alırken dizinin yeni bölümünde neler olacak? Uzak Şehir’in 51.bölümünde, Cihan’ın Cihan Deniz’i Boran’ın eline bırakmamak için Ecmel’in evini yakması iki aile arasındaki gerilimi savaşa dönüştürür.

İki aile arasında uzun zamandır süren gerilimler artık katlanılmaz bir savaşa dönüşürken, Cihan’la Alya bu cephe de yan yana dururlar. Yan yana duran ikili yaşanan onca olumsuzluklara rağmen sarsılmazlar.

Cihan, Ecmel ve Boran’ı zayıflatmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak Ecmel’in yanına bilinmeyen bir destek gelir. Böylelikle Ecmel tekrardan güçlenir. Öte yandan Cihan ve Alya arasındaki aşk, romantik anlara neden olur.

Cihan Alya’ya adeta evlilik teklifi ederek ‘Sen benim karımsın ve ben bu yüzüğü takmanı istiyorum…’ demesi izleyenleri şaşırttı. Alya’nın ise ‘Seve seve’ cevabı yüzleri gülümsetti. Uzak Şehir dizisinin 51. bölümündeki bu romantik anlar, izleyenleri adeta mest etti.

