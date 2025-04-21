Uzak Şehir dizisi oyuncusu Dilin Döğer'e eleştiri yağdı, Mine Kılıç rol arkadaşını korudu

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta ödüle layık görüldü. DizideCihan karakteriyle Ozan Akbaba, "En İyi Erkek Oyuncu"ödülünün sahibi oldu.Alyakarakteriyle de Sinem Ünsalise"En İyi Kadın Oyuncu"ödülünü kazandı. Ödül gecesine katılan Uzak Şehir'in Zerrin'i Dilin Döğer, mimikleriyle çok konuşuldu.

MİNE KILIÇ, DİLİN DÖĞER'İ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKTI

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba ödül törenine katılmazken, dizinin sevilen oyuncuları Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Sahra Şaş ve Alper Çankaya birlikte katılarak ekip adına ödülleri aldı. Dilin Döğer'in mimikleri ödül törenine damga vururken, bazı kullanıcılar genç oyuncuyu eleştirirken, bazıları ise heyecandan bu tür davranışların olabileceğini belirtti.

Uzak Şehir dizisinde Mine karakteriyle yer alan Mine Kılıç, rol arkadaşını eleştirenlere cevap verdi. Kılıç, "Öz güveniyle, enerjisiyle, işini başarıyla yapıyor oluşunun verdiği haklı gurur ve heyecan ile sorulan soruyu cevaplayan bir kadın var burada. Siz ne gördünüz misal ve de yadırgadınız. Ne yapsın istersiniz bu "kız"? Size ne lazım?" dedi.

Dilin Döğer de rol arkadaşı Mine Kılıç2ın karavanından fotoğrafını paylaşarak "Çok seviyorum" yazdı.