Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! Alper Çankaya diziye veda ediyor

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Pazartesi günlerinin sevilen yapımları arasında bulunan Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık meydana geliyor. Şahin karakterini oynayan Alper Çankaya diziye veda ediyor. Şimdilerde sezon finaliyle konuşulan Uzak Şehir dizisi, 63. bölümde final veriyor.

Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! Alper Çankaya diziye veda ediyor
İki sezondur ekranlarında yayınlanan , izleyici tarafından yoğun ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Pazartesi günü ekranlara gelen Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık meydana geliyor. Ünlü oyuncu Alper Çankaya, ikinci sezonun sezon finalinde diziye veda ediyor. Uzak Şehir 63. bölümüyle yapıyor. İşte detaylar…

Uzak Şehir dizisinde şoke eden ayrılık! Alper Çankaya diziye veda ediyor

Kanal D'de yayınlanan ve iki sezondur izleyici tarafından ilgi gören Uzak Şehir dizisinde, ünlü oyuncu Alper Çankaya'nın (Şahin Albora karakteri) sezon finalinde diziye veda edeceği duyuruldu.
Uzak Şehir dizisi 63. bölümüyle sezon finali yapıyor.
Alper Çankaya, dizide Şahin Albora karakterini canlandırıyordu.
Burç Kümbetlioğlu'nun canlandırdığı Boran karakteri de diziye veda edecek isimler arasında yer alıyor.
Sezon finalinin 25 Mayıs'ta olması bekleniyor (eğer bayram haftasında yayınlanırsa).
Alper Çankaya'nın kendi isteğiyle diziye veda edeceği belirtiliyor.
UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE ŞOKE EDEN AYRILIK!

Kanal D ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan Uzak Şehir, izleyicisinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni olan dizi heyecanlı sahneleriyle beğenilen yapımlar arasında yer almaktadır. İki sezondur ekranlarda olan Uzak Şehir, sezon finaliyle de oldukça çok konuşulmaya başlandı.

İkinci sezonun gelmesi yaklaşırken dizide meydana gelen ayrılık herkesi şoke etti. Dizide sevilen karakterlerden biri olan Şahin için ayrılık haberi geldi. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ikinci sezonuna veda etmeye hazırlanan Uzak Şehir, Mayıs ayında ekranlara veda edecek.

Uzak Şehir izleyicisini şoke eden bu ayrılık sonrası Uzak Şehir’in sezon finali günün merakla beklenemeye başladı. 63. Bölümde sezon finali vereceği öğrenilen Uzak Şehir, bayram haftasında da yayınlanırsa 25 Mayıs’ta sezon finali verecek.

Dizi de hali hazırda yer alan Burç Kümbetlioğlu’nun Boran karakteri ve Alper Çankaya’nın yani Şahin Albora, diziye veda edecek olan isinler arasında yer aldı. İkilinin ayrılmasıyla dizi de nasıl bir son olacak merak edilse de Uzak Şehir sezon finali yakında Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ALPER ÇANKAYA DİZİYE VEDA EDİYOR

Sezon finalinin belli olmasının ardından gündemdeki yerini alan Uzak Şehir, 63. bölümüyle ekranlara veda edecek. İkinci sezonunu tamamlayacak olan Uzak Şehir, 4 Mayıs’ta 60. bölümüyle ekranlara gelmişti. Şimdilerde Uzak Şehir dizisi final için hazırlıklarına başlamış durumda.

Ancak dizinin 2. Sezonu için final tarihi konuşulurken kadrodan ayrılacak olan isimlerde merakla beklenmeye başladı. Sezon finalinin gündeminde düşmeyen en önemli gelişme ise geçtiğimiz saatlerde meydana geldi. Ünlü oyuncu Alper Çankaya’nın Uzak Şehir’den ayrılacağı ifade edildi.

Şahin Albora karakterini oynayan Alper Çankaya’nın diziden ayrılma kararı almasıyla gündemdeki yerini aldı. Sezon finalinde ayrılacak olan Alper Çankaya, kısa sürede sosyal medyadan da gündem oldu. Çünkü yeni bir gelişme meydana gelmezse Alper Çankaya kendi isteğiyle diziye veda edecek.

