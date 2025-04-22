Uzak Şehir dizisindeki çekim hatası seyircinin gözünden kaçmadı!

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Doktor Uğur karakteriyle dizide yer alan Anıl İlter, dün son kez rol aldı. İlter'in dizideki son sahnesindeki çekim hatası ise dikkatlerden kaçmadı.

UZAK ŞEHİR 'DEKİ ÇEKİM HATASI GÖZDEN KAÇMADI

Dün akşam yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Anıl İlter'in oynadığı Doktor Uğur rolü ölerek diziye veda etti. Uğur karakterinin öldüğü sahnedeki hata ekrana yansıdı.

Ozan Akbaba'nın oynadığı Cihan Albora ile Atakan Özkaya'nın oynadığı Kaya rolü konuşmaya devam ederken, sahnenin arka kısmında ölü halde yer de yatan Uğur karakterinin ayağa kalktığı görüldü. Montajda da silinmeyen sahne çekim hatası olarak seyircinin dikkatinden kaçmadı.