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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir dizisindeki çekim hatası seyircinin gözünden kaçmadı!

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi, dün akşam 22. bölümle izleyicisinin karşısına çıktı. Dizideki çekim hatası iise zleyicinin gözünden kaçmadı.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:09

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Doktor Uğur karakteriyle dizide yer alan Anıl İlter, dün son kez rol aldı. İlter'in dizideki son sahnesindeki çekim hatası ise dikkatlerden kaçmadı.

UZAK ŞEHİR 'DEKİ ÇEKİM HATASI GÖZDEN KAÇMADI

Dün akşam yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Anıl İlter'in oynadığı Doktor Uğur rolü ölerek diziye veda etti. Uğur karakterinin öldüğü sahnedeki hata ekrana yansıdı.

Uzak Şehir dizisindeki çekim hatası seyircinin gözünden kaçmadı!

Ozan Akbaba'nın oynadığı Cihan Albora ile Atakan Özkaya'nın oynadığı Kaya rolü konuşmaya devam ederken, sahnenin arka kısmında ölü halde yer de yatan Uğur karakterinin ayağa kalktığı görüldü. Montajda da silinmeyen sahne çekim hatası olarak seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Uzak Şehir dizisindeki çekim hatası seyircinin gözünden kaçmadı!
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Sıkça Sorulan Sorular

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN FİNAL OLACAK?
Gonca Cilasun, Mine Kılıç, Müfit Kayacan ve Atakan Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisi, mayıs ayının son günlerinde ya da haziran ayının ilk haftasında sezon finali yapması planlanıyor.
ETİKETLER
#dizi finali
#finale doğru
#trt1
#Uzak Şehir
#Çekim Hatası
#Anıl İlter
#Doktora Uğur
#Dizideki Son Sahne
#Medya
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