Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 62. bölüm fragmanıyla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Dizinin yeni tanıtımında hem duygusal hem de aksiyon dolu sahneler dikkat çekerken, karakterlerin vereceği kritik kararlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Uzak Şehir fragmanında en çok konuşulan replik ise Cihan’ın Alya’ya söylediği “Bana bir şey olmayacak!” sözü oldu. İşte ‘Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan Feyyaz’dan intikam alacak mı?’ sorularının cevapları.

HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Cihan Feyyaz’dan intikam alacak mı? Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, 62. bölüm fragmanıyla gündeme geldi ve fragman, Cihan'ın Alya'ya verdiği sözle ve Albora ailesi ile Feyyaz arasındaki kan davasının başlamasıyla dikkat çekti. Uzak Şehir'in 62. bölüm fragmanı yayınlandı ve Pakize ile Kadir'in en mutlu gününde yaşanan facia sonrası Albora Konağı'nda dengelerin altüst olduğu belirtildi. Feyyaz ile Albora ailesi arasında büyük bir kan davasının başlayacağı, Cihan'ın öfkesini kontrol etmekte zorlandığı ve intikam savaşına gireceği öngörülüyor. Cihan, tehlikeli bir sürece girerken Alya'ya sağ salim döneceğine ve döndüğünde Albora köyünün meydanında büyük bir düğün yapacaklarına dair söz veriyor. Nare cephesinde ise hayatının tehlikeye girmesi üzerine Şahin'in bebeği aldırma kararı vermesi, hikayede büyük bir kırılma noktası yaratıyor. Şahin'in, yaşananlardan Demir'i sorumlu tutarak öfkeyle onun karşısına çıkması yeni bir yüzleşmenin habercisi oluyor. Dizinin aslında dramatik olan son sahnesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından Hint dizilerine benzetildi ve gerçekçi bulunmadı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet Uzak Şehir 62. Bölüm fragmanı yayınlandı. Pakize ile Kadir’in en mutlu gününde yaşanan büyük facia, Albora Konağı’nda dengeleri tamamen altüst ediyor. Mutlu başlaması beklenen gün, yaşanan olay sonrası adeta kabusa dönüşüyor. Fragmanda verilen ipuçlarına göre artık mesele yalnızca bir hesaplaşma değil Feyyaz ile Albora ailesi arasında büyük bir kan davası başlıyor.

CİHAN FEYYAZ’DAN İNTİKAM ALACAK MI?

Özellikle Cihan’ın öfkesini kontrol etmekte zorlandığı sahneler, dizinin yeni bölümünde tansiyonun oldukça yükseleceğinin sinyalini veriyor. İzleyiciler sosyal medyada şimdiden “intikam savaşı başladı” yorumları yapmaya başladı.

Feyyaz'ın konakta sebep olduğu olaylar sonrasında Cihan ile arasında neler geçecek merak ediliyor.

CİHAN’DAN ALYA’YA DUYGUSAL SÖZ

Fragmanın en dikkat çeken anlarından biri ise Cihan ile Alya arasında geçen sahneler oldu. Tehlikeli bir sürecin içine giren Cihan, Alya’ya sapasağlam geri döneceğine dair söz veriyor. Üstelik dönüşünde Albora köyünün meydanında büyük bir düğün yapacaklarını söylemesi, çiftin hayranlarını heyecanlandırdı.

Ancak dizinin atmosferi düşünüldüğünde bu mutluluğun kolay elde edilmeyeceği de şimdiden hissediliyor. Fragmandaki karanlık hava, Cihan’ın ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

ŞAHİN’İN KARARI DİZİDE YENİ KRİZİN KAPISINI AÇIYOR

Yeni bölümde en dramatik gelişmelerden biri de Nare cephesinde yaşanıyor. Hayatının tehlikeye girmesi üzerine Şahin’in bebeği aldırma kararı vermesi, hikâyede büyük bir kırılma noktasına neden oluyor.

Yaşananlardan Demir’i sorumlu tutan Şahin’in öfkeyle onun karşısına çıkması ise yeni bir yüzleşmenin habercisi oluyor.

SON SAHNE HİNT DİZİLERİNE BENZETİLDİ

Uzak Şehir’deki aslında dramatik olan son sahne sosyal medyada Hint dizilerine benzetildi. Pakize’nin mutlu gününde yaşanan olaylar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi, gerçekçi bulunmadı.

