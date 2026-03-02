Menü Kapat
 Arzu Akçay

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, yeni bölümüyle merak edildi. 52. bölümüyle ekranlara gelecek olan Uzak Şehir, nefes kesen sahneleriyle izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak? İşte detaylar…

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?
02.03.2026
13:34
02.03.2026
13:34

Uzak Şehir, dikkat çeken hikayesiyle izleyicinin meraklandırmaya devam ediyor. Son olarak ekranlara Ecmel’in Cihan’ı vurmasıyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir, 52. bölümüyle de araştırılmaya başlandı. Yeni bölüm heyecanla merak edilirken, ekranlar da ne zaman yayınlanacağı da merak ediliyor. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, her bölümüyle adeta izleyicinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle de Cihan ve Alya’nın yaşadığı aşk izleyicinin en çok izlediği sahneler arasında yer alıyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

Son bölümle adeta ekranlara damga vuran Uzak Şehir, Cihan, Deniz’i Boran’ın elinden almak için Ecmel’inn evini ateşe verdi. Bu olayla birlikte iki aile arasında gerginliği açık bir savaş alanına döndürür. Cihan ve Alya, yaşanan onca olaya rağmen birlikte hareket eder. Cihan, Ecmel ve Boran’ı güçsüz düşürmek için tüm gücünü kullanır.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

Ancak, karşı taraftan gelen bir destekle Ecmel, daha da güçlenir. Cihan Deniz’in kaybolmasıyla ortalık karışırken, Cihan ve Alya kurdukları planla birlikte kaçıyorlar. Cihan, yaşanan onca olay da Boran’a hesap sormayı hedeflerken Ecmel’in destekleriyle karşı karşıya kalıyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

Tüm bunlar meydana gelirken Alya, kendisine gelen gizli bir çağrıyla beraber, hastaneye doğru yol alıyor. Ancak kendisini yolsa bekleyen tehlikeden habersizdir. Ecmel’in kurduğu tuzak nedeniyle yakalanan Alya, oğlunun yerini söylememe konusunda ısrar ederken, olaya Cihan’da dahil oluyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

Cihan’ın da dahil olmasıyla Ecmel ve Boran’ın gözünü hırs bürüyor. Son sahne de Cihan’ın vurulması gündem olurken yeni bölüm ‘ne zaman yayınlanacak?’ sorusuyla dikkatleri üzerine çekti. Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

UZAK ŞEHİR 52. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cihan Deniz’in kaybolmasıyla ortadan kaybolmasıyla birlikte Cihan ve Alya, Albora konakları ayağa kaldırır. Cihan bunun hesabını sormaya hazırlanırken, Eceml ve Boran’ın aldıkları destek merak edilir. Kendini bu savaşın galibi gibi gören Boran için aslında işler pek de iç açıcı olmaz.

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Uzak Şehir 52. bölümde neler olacak?

Tüm bunlar meydana gelirken Sadakat, anne olarak son çareyi de devreye sokar, Oğlunu yaklaşan felaketten uzaklaştırmak için kimsenin tahmin etmeyeceği ve gözlerden uzak bir yere gönderir. Uzak Şehir, 52. bölümüyle 2 Mart Pazartesi akşamı Kanal De ekranlarında olacak.

