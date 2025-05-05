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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ailesini Mardin'e taşıyor

Sinem Ünsal ile Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle yer alan Ozan Akbaba, itiraflarıyla şaşırttı. Oğlu Ozan Ali'nin ikinci sınıfa başlayacağını belirten Ozan Akbaba ailesini Mardin'e taşıyor.

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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ailesini Mardin'e taşıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 16:39
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 16:39

Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Alper Çankata ve Atakan Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora karakteriyle yer alan Ozan Akbaba, katıldığı programda set hayatını dizinin başarısından bahsetti.

OZAN AKBABA AİLESİNİ MARDİN'E TAŞIYOR

Sinem Ünsal ile birlikte rol aldığı 'Uzak Şehir' dizisiyle reyting rekorları kıran Ozan Akbaba, hem dizinin başarısından hem de özel hayatıyla ilgili konuştu. Mardin'deki çekimler nedeniyle ailesinden uzak kaldığını belirten Akbaba, eşi Buket Arıkan ile ortak bir karar aldıklarını açıkladı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ailesini Mardin'e taşıyor

Son dönemlerin en çok konuşulan isimlerden biri olan Ozan Akbaba, sezon başında İstanbul'da yaşayan eşi ve oğlu Ozan Ali'yi çekimlerin yapıldığı Midyat'a yanına alacağını söyledi. Akbaba, 'Ailemden bu sene ayrı kaldığım için çok zor zamanlar geçirdim ve eşimle böyle bir karar aldık. Oğlum burada 2'inci sınıfa başlayacak. Devlet okuluna yazdıracağım. Ben de devlet okulunda okudum. Mardin'li çocuklarla büyümesi güzel olacak' dedi.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ailesini Mardin'e taşıyor
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Sıkça Sorulan Sorular

OZAN AKBABA'NIN EŞİ BUKET AKBABA KİMDİR?
Oyuncu Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba, 3 Ağustos 1985 Çanakkale doğumlu. Aslan burcu olan Buket Arıkan eğitim hayatını bitirdikten sonra televizyon ve sinema sektöründe kendine yer buldu.
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