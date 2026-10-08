Var Mısın Yok Musun final yapıyor iddialarına cevap geldi! Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman, hangi gün?

Esra Erol'un sunumu ile haftada iki gün ekranlara gelen programda nefes kesen anlar ekranlara geri dönüyor. Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre Var Mısın Yok Musun'un yeni bölüm tarihi belli oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Esra Erol'un sunuculuğunu yaptığı Var Mısın Yok Musun bir süredir yeni bölümünü yayınlamıyordu. Yeni bölümün yayınlanmaması üzerine ise final iddiaları artmıştı. Seyirciler yeni bölümü beklerken, birkaç hafta bölüm yayınlanmamıştı.

Instagram hesabından yapılan paylaşım ise final iddialarına cevap oldu. Program, Salı ve Çarşamba akşamları ekranlar gelmeye devam ediyor. Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun yeni bölüm tarihi belli oldu.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

5 milyon TL'lik ödülün sahibi olmak için yarışmaya katılan isimleri heyecanlandıran haber geldi. Yaz sezonu boyunca ilgi gören program bir süredir yeni bölüm yayınlamıyordu. Yapılan açıklamaya göre ise program 13 Ekim Salı ve 14 Ekim Çarşamba akşamı ekranlara gelecek.

VAR MISIN YOK MUSUN HANGİ GÜNLER?

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun'da yarışmacılar 5 milyon TL'lik ödülün sahibi olmak için mücadele ediyor. Ekranların sevilen yarışması ilk zamanlar Salı, Çarşamba ve Perşembe yayınlanırken daha sonra Salı ve Çarşamba günleri yayınlanmaya başlamıştı.

Son yayın akışına göre ise Var Mısın Yok Musun Salı ve Çarşamba akşamları ekranlara gelecek. Bir süredir yeni bölüm yayınlanmayan program 13 Ekim Salı akşamı itibarıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN SON BÖLÜMDE NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun son bölüm olan 36. bölümde Muhammet Kırboğa bankanın teklifini kabul ederek 1.480.000 TL kazandı.

34. bölümde Gözde Aksoy ise bankanın teklifini reddetti ve kutusundan çıkan 25 bin TL ile ayrıldı.

Bir önceki bölümde ise Tuğberk bankanın teklifini kabul etti ve 1.110.000 TL ile ayrıldı.