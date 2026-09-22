Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi? 22 Eylül Var Mısın Yok Musun final mi yaptı?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun yarışması Salı ve Çarşamba günleri yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyordu. Seyirciler ise Var Mısın Yok Musun final mi yaptı araştırmasına başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK BU AKŞAM 22 EYLÜL?

Esra Erol'un sunduğu yarışmanın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmedi.

Yaklaşık 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmaması üzerine ise final yaptığı düşünüldü. Bugünün yayın akışında ABİ dizisi yer alıyor. Programın Instagram hesabında ise en son 2 hafta önce "Gelecek Bölüm" duyurulmuştu. Henüz yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Ekranların sevilen programı Var Mısın Yok Musun'un 2 haftadır ekranlara gelmemesi üzerine bitip bitmediği de seyircinin odağına yerleşti. ATV resmi sitesinde herhangi bir açıklama bulunmazken, bekleyiş devam ediyor. Bu akşam ekranlarda ABİ dizisinin yeni bölümü yer alıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN FİNAL Mİ YAPTI, KALDIRILDI MI?

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun Salı ve Çarşamba akşamları ekranlara geliyordu. Bu akşam yeni bölümün yayınlanmaması üzerine izleyiciler final yapıp yapmadığına dair soruların cevabını aradı. Yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.