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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 21:58

Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi? 22 Eylül Var Mısın Yok Musun final mi yaptı?

ATV ekranlarının sevilen programı Var Mısın Yok Musun bu akşam da yeni bölümü ile ekranlara gelmedi. Esra Erol'un sunumu ile yayınlanan Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi soruları ise seyircinin gündemine yerleşti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi? 22 Eylül Var Mısın Yok Musun final mi yaptı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 21:58

'un sunumu ile ekranlara gelen yarışması Salı ve Çarşamba günleri yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkıyordu. Seyirciler ise Var Mısın Yok Musun final mi yaptı araştırmasına başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK BU AKŞAM 22 EYLÜL?

Esra Erol'un sunduğu yarışmanın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelmedi. 

Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi? 22 Eylül Var Mısın Yok Musun final mi yaptı?

Yaklaşık 2 haftadır yeni bölüm yayınlanmaması üzerine ise final yaptığı düşünüldü. Bugünün yayın akışında yer alıyor. Programın Instagram hesabında ise en son 2 hafta önce "Gelecek Bölüm" duyurulmuştu. Henüz yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi? 22 Eylül Var Mısın Yok Musun final mi yaptı?

VAR MISIN YOK MUSUN BİTTİ Mİ, YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Ekranların sevilen programı Var Mısın Yok Musun'un 2 haftadır ekranlara gelmemesi üzerine bitip bitmediği de seyircinin odağına yerleşti. resmi sitesinde herhangi bir açıklama bulunmazken, bekleyiş devam ediyor. Bu akşam ekranlarda ABİ dizisinin yeni bölümü yer alıyor.

Var Mısın Yok Musun neden yok bu akşam, bitti mi? 22 Eylül Var Mısın Yok Musun final mi yaptı?

VAR MISIN YOK MUSUN FİNAL Mİ YAPTI, KALDIRILDI MI?

ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun Salı ve Çarşamba akşamları ekranlara geliyordu. Bu akşam yeni bölümün yayınlanmaması üzerine izleyiciler final yapıp yapmadığına dair soruların cevabını aradı. Yapım ekibinden herhangi bir açıklama gelmedi.

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ETİKETLER
#esra erol
#abi dizisi
#ATV
#Var Mısın Yok Musun
#Medya
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