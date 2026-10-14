Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

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İstanbul
Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da bugünün yarışmacısı Kardelen oldu. Güzelliği ile dikkat çeken yarışmacının hayatına dair bilgiler de merak edildi.
Bugünün yarışmacısı Kardelen oldu. iHeyecanla bekleyen isim 20 numaralı kutu ile bugün yarışıyor. 2000 yılında İstanbul'da doğan Kardelen'in annesi ve babası o, 5 yaşındayken ayrıldı.
Babasının parkinson hastalığı ile mücadele ettiği Kardelen, 13 yaşında annesinin yanına taşındı. Küçük yaştan itibaren birçok işte çalışarak kendi harçlığını çıkardı. Her tatilde çalışarak kendi parasını kazanan Kardelen aşçı olarak kariyer yaptı ve 19 ülke gezdi.
Küçük yaşlardan itibaren annesi ve babasının desteği yerine kendi imkanları ile ayakta duran Kardelen, annesinin programa gelmesini istemediğini dile getirdi. Yakınlarını çağırırken ise eşi ve en yakın arkadaşını istedi. Çalıştığı şirketteki şefi ile evlenen Kardelen eşi ile birlikte çiftlik hayatı yaşıyor. Düğün masrafları için sattığı arabasının yerini doldurmak istediğini söyledi.
Ekranların sevilen programı Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Kardelen oldu. Yakınlarını arayan isim annesinin gelmesini istemediği anlar ise dikkat çekti. Yakınlarını çağırmak için eşi ve en yakın arkadaşını seçti. Kardelen'in kazandığı miktar henüz belli olmadı.
14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Kardelen oldu. Kurada adı çıkan Kardelen, 20 numaralı kutusu ile yola başladı. Henüz kazandığı miktar belli olmadı.