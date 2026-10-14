Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:25

Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye başladı. 14 Ekim Çarşamba akşamının yarışmacısı ise Kardelen oldu. Kurada adı çıkan Kardelen duygusal anlar yaşarken ekran başındakiler Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında sorularını araştırdı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 21:25
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 21:25

'un sunumu ile ekranlara gelen 'da bugünün yarışmacısı Kardelen oldu. Güzelliği ile dikkat çeken yarışmacının hayatına dair bilgiler de merak edildi.

VAR MISIN YOK MUSUN KARDELEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bugünün yarışmacısı Kardelen oldu. iHeyecanla bekleyen isim 20 numaralı kutu ile bugün yarışıyor. 2000 yılında 'da doğan Kardelen'in annesi ve babası o, 5 yaşındayken ayrıldı. 

Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN KARDELEN'İN HİKAYESİ

Babasının parkinson hastalığı ile mücadele ettiği Kardelen, 13 yaşında annesinin yanına taşındı. Küçük yaştan itibaren birçok işte çalışarak kendi harçlığını çıkardı. Her tatilde çalışarak kendi parasını kazanan Kardelen aşçı olarak kariyer yaptı ve 19 ülke gezdi.

Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN EVLİ Mİ?

Küçük yaşlardan itibaren annesi ve babasının desteği yerine kendi imkanları ile ayakta duran Kardelen, annesinin programa gelmesini istemediğini dile getirdi. Yakınlarını çağırırken ise eşi ve en yakın arkadaşını istedi. Çalıştığı şirketteki şefi ile evlenen Kardelen eşi ile birlikte çiftlik hayatı yaşıyor. Düğün masrafları için sattığı arabasının yerini doldurmak istediğini söyledi.

Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN KARDELEN NE KADAR KAZANDI?

Ekranların sevilen programı Var Mısın Yok Musun'da günün yarışmacısı Kardelen oldu. Yakınlarını arayan isim annesinin gelmesini istemediği anlar ise dikkat çekti. Yakınlarını çağırmak için eşi ve en yakın arkadaşını seçti. Kardelen'in kazandığı miktar henüz belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Kardelen kimdir, kaç yaşında? Var Mısın Yok Musun Kardelen ne kadar kazandı, kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN KARDELEN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde yarışmacı Kardelen oldu. Kurada adı çıkan Kardelen, 20 numaralı kutusu ile yola başladı. Henüz kazandığı miktar belli olmadı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Var Mısın Yok Musun Naciye Şahi aslen nereli? Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, kaç TL?
ETİKETLER
#İstanbul
#esra erol
#kardelen
#parkinson hastalığı
#Var Mısın Yok Musun
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.