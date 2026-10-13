Var Mısın Yok Musun Naciye Şahi aslen nereli? Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, kaç TL?

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Gelecek bölüm fragmanında yer alan Var Mısın Yok Musun Naciye Şahin, samimi halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde nefesler tutulurken ekran başındakiler Var Mısın Yok Musun Naciye Şahin'nin kutusundan ne çıktı araştırmasına başladı.
Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Pelitkoyağı Mahallesi’nde yaşayan Naciye Şahin, çiftçilikle geçimini sağlamaktadır. İlkokul mezunu olan Naciye Şahin, tarımsal üretimle uğraşmanın yanı sıra sosyal medyada da içerik üretmekte. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşında olan isim Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı olarak yer alıyor.
Emekli olma hayali olan Naciye Şahin, kazandığı para ile Bağ-Kur borcunu kapatarak emeklilik hakkına kavuşmayı istediğini söyledi. Evinin çatısını yaptırmak ve ardından çiftçilikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak istediğini söylemişti. Naciye'nin kazandığı miktar ise henüz belli olmadı.
Var Mısın Yok Musun’un 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de yayımlanan 38. bölümünde yer alan Naciye Şahin, sosyal medyada gündeme yerleşti. Samimi halleri ile beğeni toplayan Naciye, bu akşam yayınlanan yeni bölümde yer alıyor.