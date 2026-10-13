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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:29

Var Mısın Yok Musun Naciye Şahi aslen nereli? Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, kaç TL?

ATV ekranlarının sevilen Var Mısın Yok Musun'da heyecan devam ederken kaldığı yerden yeni bölümleri ile devam ediyor. Ekran başındakiler ise Var Mısın Yok Musun Naciye Şahin kim, kaç yaşında araştırmasına başladı. Heyecanla beklenen yeni bölümler bugün itibarıyla yayınlanmaya başladı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Var Mısın Yok Musun Naciye Şahi aslen nereli? Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, kaç TL?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 20:29
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 20:29

Gelecek bölüm fragmanında yer alan Naciye Şahin, samimi halleri ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni bölümde nefesler tutulurken ekran başındakiler Var Mısın Yok Musun Naciye Şahin'nin kutusundan ne çıktı araştırmasına başladı.

VAR MISIN YOK MUSUN NACİYE ŞAHİN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

’in ilçesine bağlı Pelitkoyağı Mahallesi’nde yaşayan Naciye Şahin, çiftçilikle geçimini sağlamaktadır. İlkokul mezunu olan Naciye Şahin, tarımsal üretimle uğraşmanın yanı sıra sosyal medyada da içerik üretmekte. 2026 yılı itibarıyla 57 yaşında olan isim Var Mısın Yok Musun programında yarışmacı olarak yer alıyor.

Var Mısın Yok Musun Naciye Şahi aslen nereli? Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, kaç TL?

VAR MISIN YOK MUSUN NACİYE NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

Emekli olma hayali olan Naciye Şahin, kazandığı para ile Bağ-Kur borcunu kapatarak emeklilik hakkına kavuşmayı istediğini söyledi. Evinin çatısını yaptırmak ve ardından çiftçilikle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak istediğini söylemişti. Naciye'nin kazandığı miktar ise henüz belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Naciye Şahi aslen nereli? Var Mısın Yok Musun Naciye ne kadar kazandı, kaç TL?

VAR MISIN YOK MUSUN NACİYE'NİN KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Var Mısın Yok Musun’un 13 Ekim 2026 Salı günü saat 20.00'de yayımlanan 38. bölümünde yer alan Naciye Şahin, sosyal medyada gündeme yerleşti. Samimi halleri ile beğeni toplayan Naciye, bu akşam yayınlanan yeni bölümde yer alıyor.

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ETİKETLER
#Mersin
#mezitli
#Var Mısın Yok Musun
#Naciye Şahin
#Pelitkoyağı
#Medya
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