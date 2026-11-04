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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:58

Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Nuriye'nin kutusundan ne çıktı?

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da bu akşamın yarışmacısı Nuriye oldu. Yozgatlı olan Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı, kaç TL merak edilirken banka teklifleri de yakından takip edildi.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Nuriye'nin kutusundan ne çıktı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 21:58

'un sunumu ile ekranlara gelen 'da 4 Kasım Çarşamba akşamı Nuriye yarıştı. Sempatik tavırları ile dikkat çeken Var Mısın Yok Musun Nuriye'nin kutusundan ne çıktı merak edildi.

VAR MISIN YOK MUSUN NURİYE NE KADAR KAZANDI, KAÇ TL?

4 Kasım Çarşamba akşamının yarışmacısı olan Nuriye'nin kutuları açtırdığı ve banka tekliflerini değerlendirdiği anlar yakından takip edildi. Hedefi 5 Milyon TL'lik ödülü kazanmak olan Nuriye'nin kazandığı miktar henüz belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Nuriye'nin kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN NURİYE KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Ekranların sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'da bugün Nuriye yarıştı. Heyecanla takip edilen süreçte banka tekliflerini kabul edip etmeyeceği de merakla izlendi. Yarışmacının kutusundan çıkan miktar henüz belli olmadı.

Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Nuriye'nin kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN NURİYE KİMDİR, NERELİ?

1 Ocak 1993 tarihinde 'ta dünyaya geldi. 3 kardeşi ile birlikte büyüyen Nuriye, 17 yaşında ailesi vasıtasıyla evlendi. Lise eğitimini açıktan tamamlayan isim, evliliğinden 2 erkek çocuğa sahip. Bir dönem internetten satış yapan Nuriye, kendi mağazasını açtı. Boşanma süreci geçiren Nuriye, oğulları ile birlikte hayatına devam ederken 2023 yılında kendi butiğini açtı.

Var Mısın Yok Musun Nuriye ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Nuriye'nin kutusundan ne çıktı?

VAR MISIN YOK MUSUN DÜN LAURA NE KADAR KAZANDI?

Dün akşamın yarışmacısı olan Laura tüm gece boyunca risk aldı. Heyecanla kutular açılırken banka tekliflerini de reddetti. En son 1 mavi ve 2 kırmızı kalmıştı. Devam etme kararı alan Laura kendi kutusuna gitmeyi tercih etti be 250 bin TL kazandı.

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Var Mısın Yok Musun Laura ne kadar kazandı, kaç TL? Var Mısın Yok Musun Laura kutusundan ne çıktı?
ETİKETLER
#yozgat
#esra erol
#Var Mısın Yok Musun
#Nuriye
#Laura
#Medya
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