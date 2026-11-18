ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde yer alan Ömer Çakır ne kadar kazandı merak edildi.

VAR MISIN YOK MUSUN ÖMER NE KADAR KAZANDI?

Esra Erol'un sunumu ile ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun'da kura sonucunda çıkan isim Ömer Çakır oldu. Ömer Çakır'ın kutuları açtırdığı ve banka tekliflerini değerlendirdiği bölüm yakından takip edildi. Henüz kazandığı miktar belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN ÖMER ÇAKIR KAÇ TL KAZANDI?

Ekranların sevilen programında nefesler tutuldu. Var Mısın Yok Musun'da 18 Kasım akşamı yarışan Ömer, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmayı isterken kutuları açtırmaya devam ediyor. Henüz kazandığı miktar belli olmadı.

VAR MISIN YOK MUSUN ÖMER KUTUSUNDAN NE ÇIKTI?

Ekranların sevilen yarışmasında heyecan devam ediyor. 18 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölümde yer alan Ömer'in kutusundan çıkan miktar ise yakından takip edildi. Sonuç henüz belli olmadı.