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 | Dilek Ulusan

Vildan Atasever ile Fatih Al partner oldu

Aile Saadeti dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Vildan Atasever'in Tülay olarak kamera karşısına geçeceği dizide Fatih Al ise oyuncunun eşi rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak.

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Vildan Atasever ile Fatih Al partner oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
05.05.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
05.05.2025
saat ikonu 11:31

Sezonun bitmesiyle yeni sezon projelerinin de kadrosu oluşmaya başladı. Büyük merakla beklenen Aile Saadeti dizisinin başrol oyuncuları da belli oldu. Yaz sezonunda yayınlanacak dizinin başrolünde Vildan Atasever ile Fatih Al yer alacak.

AİLE SAADETİ DİZİSİNİN BAŞROLLERİ BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Salı günü okuma provası yapılacak olan “Aile Saadeti” dizisinin kadrosuna son olarak “Modern Doğu Masalları” projesinde rol alan Vildan Atasever de katıldı. Selçuk Aydemir’in yöneteceği, Burak Aksak’ın ise yazdığı dizi haziran ayında yayınlanacak. Dizide Atasever, “Tülay” rolüyle ekranda olurken, iş insanı Harun’un (Fatih Al) eşi rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Vildan Atasever ile Fatih Al partner oldu

Aile ilişkileri ve kuşak çatışmalarını renkli karakterler eşliğinde ekrana taşıyacak olan “Aile Saadeti” dizisinde Burak Dakak “Murat”, Buse Meral “Gönül”, Hakan Yılmaz “Tekin”, Hakan Karsak “Emin” ve Esra Kızıldoğan “Öykü” rolleriyle şimdiden merak konusu oldu.

Vildan Atasever ile Fatih Al partner oldu
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